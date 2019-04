Entä jos olisit Antti Rinne? Kokeile, millaisen hallituksen muodostaisit

Alla voit kokeilla hallituksen muodostamista eri kokoonpanoilla. Vaikka SDP:n Antti Rinne on nimitetty hallitustunnustelijaksi, tässä jutussa voit muodostaa hallituksen myös ilman SDP:tä, jotta kaikki erilaiset vaihtoehdot ovat nähtävillä. Tässä jutussa puolueiden näkemyksiä arvioidaan Ylen vaalikoneen vastausten perusteella.

Näin hallitusneuvottelut etenevät

1. Perjantaina 26.4. Antti Rinne nimetään virallisesti hallitustunnustelijaksi. Rinne jakaa muille puolueille kysymykset, joilla hän selvittää, mitkä puolueet aloittavat hallitusneuvottelut ja pyrkivät muodostamaan hallituksen.

Juha Sipilä (kesk.) kysyi neljä vuotta sitten puolueilta viisitoista kysymystä, Jyrki Katainen (kok.) kahdeksan vuotta sitten puolet vähemmän.

2. Rinne odottaa vastauksia kysymyksiinsä tiistaina 30. huhtikuuta.

3. Vastausten jälkeen tarkentaviin neuvotteluihin käytettäneen aikaa perjantaista maanantaihin 3. – 6. toukokuuta. Siinä tapauksessa hallitusneuvottelut alkaisivat keskiviikkona 8. toukokuuta.

4. Hallitusneuvotteluissa puolueet sopivat uuden hallituksen ohjelman ja ministeripaikkojen jaon.

Antti Rinteen tavoitteena on, että hallitus syntyisi toukokuun viimeisellä viikolla. Ajankohta voi siirtyä eteenpäin, jos neuvotteluista tulee kovin takkuiset.

Kun hallitusneuvottelijat ovat päässeet sopuun hallituksen ohjelmasta ja ministeripaikkojen jaosta, pitävät tulevat hallituspuolueet kokouksensa, joissa neuvottelutulos hyväksytään tai hylätään.

Rinteen tarkoitus on käydä neuvottelujen jälkeen erikseen keskustelut tulevien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa. Tarkoitus on sitouttaa hallituspuolueiden kansanedustajat hallituksen ohjelmaan ja välttää epäselvyydet siitä, mistä on oikein sovittu.

Kun presidentille on kerrottu hallitusneuvottelujen tulos, eduskunta äänestää pääministeristä. Pääministeriehdokas tarvitsee yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.