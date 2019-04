Yli miljoonan matkustajan arki menee uusiksi, kun pääkaupunkiseudun vyöhykeuudistus tulee vihdoin voimaan – tämä kaikki siitä pitää tietää

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne kokee merkittäviä muutoksia tulevana lauantaina, kun Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n vyöhykeuudistus astuu voimaan.

Vyöhykkeet korvaavat aiemmat kuntarajoihin perustuneet matkustusalueet. Sisäiset, seutu- ja lähiseutuliput jäävät historiaan, ja lippu ostetaan vyöhykkeillä A, B, C ja D.

HSL:n mukaan ABC-alueella ostetaan AB-, BC- tai ABC-lippu. Lisäksi myynnissä on ABCD-, BC-, BCD- ja CD-lippuja.

Reittiopas ja HSL-sovellus näyttävät reitin lisäksi sen, minkä lipun reitille tarvitsee. Lipun pääsee ostamaan sovelluksessa jatkossa myös suoraan reittihausta. Pysäkeillä vyöhyketieto näkyy pysäkkikilvissä.

Kausiliput, joiden voimassaolo jatkuu lauantain jälkeen, muuttuvat automaattisesti uusien vyöhykkeiden mukaisiksi. Jos uusi kausilippu ei vastaa omia tarpeita, lipun matkustusalueen voi käydä muuttamassa palvelupisteessä kahden kuukauden ajan.

Järjestelmä on lauantain ajan seis

Vyöhykeuudistus edellyttää merkittäviä muutoksia HSL:n taustajärjestelmiin, minkä takia lauantaina HSL-kortille ei voi ladata kautta eikä arvoa.

Osa automaateista sekä palvelu- ja myyntipisteet eivät myöskään myy lippuja päivän ajan.

Lauantaina päivitetään 3 100 kortinlukijaa, yli 500 lippuautomaattia, reilut 1 700 ajoneuvolaitetta sekä 300 myyntipisteen ja 19 palvelupisteen myyntijärjestelmät. Myös yli miljoonan matkustajan HSL-sovellus siirtyy uusiin vyöhykkeisiin.

HSL:n sovelluksella voi ostaa lippuja, kunhan sen on päivittänyt uusimpaan versioon. Vyöhykkeet tietävät luonnollisesti sitä, että hinnoittelu menee uusiksi.

Vihreä matkakortti täytyy vaihtaa uuteen siniseen matkakorttiin tai HSL-sovellukseen ennen lauantaita. Kortin vaihtaminen on maksutonta vyöhykkeiden käyttöönottoon asti. Sen jälkeen siitä peritään kuuden euron käsittelymaksu.

Yle Uutisgrafiikka / HSL

HSL on varautunut monin tavoin h-hetkeen

Kysyimme HSL:n projektipäällikkö Eeva Jakobssonilta tärkeimmät kysymykset siitä, mitä jokaisen tarvitsee tietää tulevasta uudistuksesta.

1. Millä mallilla uudistus nyt on? Ovatko ihmiset vaihtaneet aktiivisesti vanhoja matkakortteja uusiin?

– Myyntipisteissä on ollut jonkin verran ruuhkia, kun ihmiset ovat vaihtaneet vanhoja vihreitä matkakorttejaan uusiin ja päivittäneet korttinsa asiakasryhmää, mutta mitään katastrofaalista ei ole nähty. Meillä on hyvä määrä ihmisiä töissä tällä hetkellä. Jonotusajat ovat olleet hieman tavallista pidempiä ja pyydämmekin kärsivällisyyttä palvelupisteessä asioivilta.

2. Mihin kaikkeen HSL on varautunut lauantaina ja mitä kaikkia toimia on tehty?

– Meillä on laaja varautumissuunnitelma ja paljon eri toimenpiteitä: Rautatieasemalla on esimerkiksi infopiste, ja Helsingin keskeisillä paikoilla, kuten metroasemilla, Rautatieasemalla ja Kauppatorilla, on lipuntarkastajat opastamassa ihmisiä. Henkilökuntaa on siis laajasti liikkeellä opastamassa ihmisiä, ja asiakkaita ohjeistetaan myös somessa. Neuvontaa saa myös HSL:n puhelinpalvelusta ja hsl.fi:n chat-palvelun kautta. Varautumisesta huolimatta aamupäivän aikana voi kuitenkin esiintyä kortinlukijoita, joissa on vanha käyttöliittymä, koska siinä menee muutama tunti aikaa, ennen kuin yli 3 000 kortinlukijaa on saatu päivittymään.

3. Onko varautumista tehty tarpeeksi vai voiko lauantaista tulla kaaos?

– Olemme yrittäneet opastaa ihmisiä etukäteen monin tavoin. Joka kotiin on lähetetty infolehtinen opasteeksi sometiedottamisen ja -kampanjoinnin lisäksi. Uskon kyllä, että ihmiset ovat hyvin tietoisia uudistuksista, sillä ihmisiä on käynyt niin paljon vaihtamassa vanhoja korttejaan. Vihreitä kortteja on jo vaihdettu yli 850 000 kappaletta, eli voimme olla melko varmoja, että aktiivikäyttäjät ovat vaihtaneet lippunsa. Tietysti aina löytyy jonkin verran ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia uudistuksista. He voivat vaihtaa kortin uuteen myös lauantain jälkeen, mutta tuolloin siitä veloitetaan kuusi euroa. Maksuton kortinvaihto päättyy huomenna perjantaina.

4. Miten lauantaihin kannattaa varautua, mikäli käyttää julkista liikennettä pääkaupunkiseudulla? Onko joitakin ryhmiä, joita uudistus koskettaa erityisesti?

– Kannattaa ladata arvoa HSL-kortille etukäteen, sillä lauantaina lippuja ei voi ladata. Asiakasryhmistä on syytä mainita eläkeläiset ja opiskelijat. Vyöhykkeiden myötä käyttöön tulee uusi alennus 70 vuotta täyttäneille. Alennus on 50 prosenttia vastaavasta aikuisten lipun hinnasta, ja sitä saa HSL-kortilla ostettavista arvo- ja lisävyöhykelipuista kaikkina päivinä kello 9–14 alkaville matkoille. Asiakkaan pitää käydä palvelupisteessä päivittämässä asiakasryhmä HSL-kortilleen. Opiskelijoiden alennusoikeutta laajennetaan siten, että 30 vuoden ikäraja ja vaatimus opintotuki-päätöksestä poistetaan. Opiskelija-alennusta saavien joukko kasvaa. Opiskelijalipun voi ostaa myös HSL-sovelluksen kautta, jolloin ei tarvitse mennä palvelupisteeseen lainkaan. Jatkossa opiskelijat saavat kausilipuista 45 prosentin alennuksen. Alennusta ei enää myönnetä arvolipuista.

