Venäjä vauhdittaa passien myöntämistä Itä-Ukrainan asukkaille – EU syyttää Venäjää konfliktin lietsomisesta

Euroopan unioni hermostui torstaina Venäjän päätöksestä nopeuttaa passien myöntämistä Itä-Ukrainan Venäjä-mielisten kapinallisalueiden asukkaille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti keskiviikkona määräyksen, jonka myötä Luhanskin ja Donetskin alueiden asukkaiden passihakemukset luvataan käsitellä nopeutetusti, kolmen kuukauden sisällä. Uutistoimisto AP:n mukaan kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on uskollisuuden vannominen Venäjälle.

Ukrainassa valittiin sunnuntaina uusi presidentti. Valtaan nousi politiikassa kokematon koomikko Volodymyr Zelenskyi.

Hänen mukaansa Venäjän päätös osoittaa, että se sotii Ukrainassa. Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjää vastaan.

EU:n ulkosuhteista vastaavan Federica Mogherinin edustaja kommentoi tiedotteessa heti Ukrainan vaalien jälkeen tehdyn päätöksen ajoituksen osoittavan, että Venäjän tarkoituksena on entisestään horjuttaa Ukrainaa ja pahentaa konfliktia.

EU kehotti Venäjää olemaan toimimatta Minskin sopimusta vastaan.

Itä-Ukrainan kapinallisalueista on taisteltu vuodesta 2014. Sodassa on kuollut noin 13 000 ihmistä. Vuonna 2015 allekirjoitettu, Minskin sopimuksena tunnettu tulitauko lopetti pahimmat taistelut, mutta yksittäisiä yhteenottoja on silti edelleen säännöllisesti.

EU ja Yhdysvallat asettivat Venäjää vastaan pakotteita vuonna 2014 sen Ukraina-politiikan vuoksi.

Putin kommentoi kiistaa tapaamisessaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Uutistoimisto Reutersin mukaan hän hämmästeli toimittajille, miten päätös voi herättää kielteisiä reaktioita.

Putin sanoi Puolan, Romanian ja Unkarin myöntävän kansalaisuuksia etnisille sukulaisilleen rajojensa ulkopuolella ja hämmästeli, miten venäläiset Ukrainassa olisivat eri asia.

Lähteet: Reuters, AP, AFP