Suomen tuntureilla on ollut tavallista pienempi lumivyöryvaara viime talvena –varoituksia enää paikoittain

Lumivyöryindeksi on enää kakkosen kohdalla Ounas–Pallas-tunturijononkin kohdalla. Asteikko on viisiportainen. Indeksin ollessa yksi lumivyöry on epätodennäköinen, ja tämän luvun saa nyt suurin osa Pohjois-Suomen tunturialueista. Jouko Pappila, Enontekiö

Suomen tunturialueilla on ollut keskimääräistä pienempi lumivyöryvaara viime talvena. Näin arvioi Ilmatieteenlaitoksen kehityspäällikkö Alberto Blanco, vaikkei analyyseja menneen talven havainnoista ole vielä tehty.

– Tunturissa on ollut vähän lunta. Vapaalaskijat ovat hieman valitelleet sitä, että kiviä on ollut näkyvissä jopa keskellä talvea. Tasaisella maalla lumipeite on ollut ihan normaali, Blanco sanoo.

Esimerkiksi Norjassa on koettu erityisen hankala lumivyörytalvi. Siellä yhdeksän ihmistä on menehtynyt luonnon tai ihmisten aiheuttamien vyöryjen vuoksi.

Neljän henkilön kuolemaan johtanut lumivyöyryonnettomuus tapahtui aivan Suomen ja Norjan rajan läheisyydessä tammikuussa. Turmassa kuolleista kolme oli suomalaisia.

Lumivyöryindeksi nyt selkeästi pienentynyt

Lumivyöryvaaraa Norjassa on vielä paikoin. Suomen puolella lumet ovat osin sulaneet. Loska ja hyvin märkä lumi voivat kuitenkin vielä aiheuttaa vyöryjä.

Pohjois-Suomen tuntureista varoituksia on voimassa enää Kilpisjärvellä ja Ounas–Pallaksella. Sielläkin lumivyöryindeksi on kaksi, joka tarkoittaa, ettei luonnollisia lumivyöryjä enää todennäköisesti synny. Ihmisen aiheuttama lumivyöry voi olla mahdollinen.

Lumivyöryindeksi on viisiportainen. Vielä alkuviikosta lumivyöryindeksi osoitti Kilpisjärvellä neljää, jolloin lumivyöryriski oli suuri. Saariselällä, Levi–Ylläksellä ja Luosto–Pyhällä indeksi oli kolme.

Lumen hupeneminen ilman lämpötilan noustessa on pienentänyt myös indeksiä. Nyt Kilpisjärven indeksi on siis pudonnut kahteen ja muut, Ruka mukaan lukien yhteen. Ounas–Pallaksella lumivyöryindeksi on ollut tämän viikon ajan kahdessa. Sielläkin lumivyöryriskin arvioidaan katoavan lähipäivinä.