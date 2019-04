Sri Lankan terrori-iskujen uhriluku tarkentuu: Nyt virallinen luku on 253, ei aiemmin sanottu 359

"Ruumiinosia on niin paljon, että on vaikea sanoa tarkkaa lukua", terveysviranomainen kommentoi Reutersille.

Sri Lankan terrori-iskujen uhriluku on runsaat sata vähemmän kuin aiemmin on kerrottu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolleiden määrää on tarkennettu alaspäin, ja se on nyt 253. Aiemmin uhriluvuksi on sanottu 359.

Syy uuteen uhrilukuun on, että uhrit ovat silpoutuneet pahoin, mikä on sotkenut laskentaa.

Sri Lankan terveysministeriö sanoo AFP:n mukaan, että kaikki ruumiinavaukset on nyt tehty. Niistä on päätelty, että monta uhria on aiemmin laskettu useampaan kertaan.

Sri Lankan terveyspalveluiden johtaja Anil Jasinghe arvioi aiemmin torstaina puhelinhaastattelussa uutistoimisto Reutersille, että uhriluku on noin 250–260. Hän sanoi Reutersille ruumiinosia olevan niin paljon, että tarkkaa lukua on vaikea sanoa.

