Eeva Kontu ei koskaan uskonut johtavansa isoa orkesteria ja säveltävänsä julkisesti – nyt hän on Suomen johtava musikaalisäveltäjä ja kapellimestari

Säveltäjä ja kapellimestari Eeva Kontu tunnetaan monista viime vuosien musikaalihiteistä. Hän sävelsi Tampereen Työväen Teatterille Tytöt 1918 -musikaalin ja on johtanut Helsingin kaupunginteatterille sekä Myrskyluodon Maijan että Kinky Bootsin.

Kontun suuri missio onkin nostaa suomalaisten musikaalien tunnettuutta ja arvostusta. Sitä hän on tehnyt muun muassa musiikkiteatteri Kapsäkissä vetämillään klubeilla, joilla hän on soittanut suomalaisia musikaalisävelmiä

– Suomalainen musiikkiteatteri voi hyvin, ongelma on lähinnä terminologiassa. Edelleen ajatellaan, että musikaali on jotenkin huono sana ja moni sanoo tekevänsä mielummin musiikkiteatteria.

Kontua harmittaa myös ikuinen oletus siitä, että musikaali olisi jotenkin hepposta ja kevyttä.

– Se ei pidä yhtään paikkansa! Broadway on täynnä musikaaleja, joiden aiheet on todella tässä päivässä kiinni. Ja todella haastavista ja vaikeista asioista.

Enhän mä osaa säveltää!

Parhaillaan Kontulla on työn alla on peräti kolme uutta musikaalisävellystä. Vielä kymmenen vuotta sitten hän ei olisi voinut kuvitellakaan, että johtaa isoja orkestereita ja säveltää julkisesti.

Säveltämiseen hänet patisti ja rohkaisi kolme vuotta sitten tamperelainen teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Peltola oli ohjaamassa miehensä Heikki Salon kirjoittamaa musiikkinäytelmää Lauri Viidasta ja pyysi Kontua säveltämään musiikit.

Kontu vastasi tapansa mukaan kyllä, vaikka oli kauhuissaan. Aiempaa kokemusta säveltämisestä oli silloin vain ammattikorkeakoulun harjoitustöistä.

– Kun Sirkku saunotti ja syötti minut sitten kotonaan Pispalassa kysyin häneltä, että miksi sä pyysit minut tähän? Enhän mä osaa yhtään säveltää!

Peltola vastasi, että totta kai osaat. Jos osaat sovittaa ja soittaa niin osaat säveltääkin.

Asia oli sillä selvä.

Tampere aina sydämessä

Juuri yhteistyö Peltolan ja Salon kanssa on yksi syy, miksi Tampere on Eeva Kontulle niin tärkeä paikka. Vaikka hän on jo useamman vuoden asunut Helsingissä, Tampereella hän aloitti uransa ja oivalsi intohimonsa musiikkiteatteriin.

– Ajattelen Tamperetta aina lämmöllä ja mietin viikoittain, mitä Tampereella tekisin ja mihin menisin syömään.

Eikä hän ihan kokonaan ole Tamperetta jättänyt: Kontu vie työryhmänsä kanssa Kinky Boots -musikaalin Tampereen Työväen Teatteriin syksyllä 2020. Pääroolien näyttelijät ja musiikin sovitus pysyvät samoina.

Silloin sen voivat nähdä nekin, jotka eivät Helsingin loppuunmyytyihin näytöksiin ehtineet.

Katso Eeva Kontun koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: