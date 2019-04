Satoja etiopialaisia siirtolaisia pidetään jalkapallostadionilla Jemenissä vailla ruokaa ja suojaa auringolta – "Kuolemakin olisi parempi"

Vaikka Jemeniä riivaa sota, se on silti yhä tärkeä siirtolaisten kauttakulkumaa.

Satoja afrikkalaisia siirtolaisia on jäänyt jumiin hylätylle jalkapallostadionille Jemenin Adenissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan heitä on kielletty jatkamasta matkaa, mutta he eivät pysty myöskään palaamaan kotiin.

Suurin osa siirtolaisista on Etiopiasta.

Olot stadionilla ovat kovat, sanoo Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM.

– Paikka ei sovi kenenkään majapaikaksi. Ei edes yhden ihmisen, saati satojen, kommentoi IOM:n Jemenistä vastaava tiedottaja Olivia Headon AFP:lle.

Stadionilla on 1 789 ihmistä. Suurin osa heistä on aikuisia miehiä, mutta mukana on myös vajaat 400 poikaa ja liki 30 alaikäistä tyttöä. Nuorimman stadionin asukin uskotaan olevan 11-vuotias.

Vaarallinen matka kohti Saudi-Arabiaa

Jemen on kaaoksessa hallituksen liittouman ja huthi-kapinallisten neljä vuotta kestäneiden taisteluiden vuoksi. Hutheja tukee Iran, hallituksen liittoumaa Saudi-Arabia. Taistelut ovat ajaneet maan sisällä 3,6 miljoonaa ihmistä pois kodeistaan (siirryt toiseen palveluun).

Taisteluista huolimatta Jemen on pysynyt siirtolaisten kulkureittinä. Yleensä kohteena on Saudi-Arabia. Siirtolaiset hankkiutuvat usein Djiboutiin, josta he tekevät vaarallisen merimatkan Adeninlahden yli Jemeniin.

Viime vuonna Jemeniin saapui yli 93 000 siirtolaista, laskee IOM (siirryt toiseen palveluun). Heistä suurin osa on etiopialaisia, mutta mukana on myös paljon somalialaisia.

AFP:n poliisilähteiden mukaan Adenin viranomaiset pyrkivät palauttamaan siirtolaiset. Aiemmin heitä laitettiin pystyyn kyhätyille leireille eri puolille kaupunkia, nyt jalkapallostadionille. Siellä siirtolaiset istuvat auringonpaahteessa ja yrittävät vedota virkailijoihin.

Yksi jalkapallostadionille jumiin jääneistä etiopialaisista on Mohammed Nour. Hän kertoi AFP:lle pyrkivänsä töihin Saudi-Arabiaan.

– Täällä ei ole ruokaa tai vettä, täällä ei ole vessoja tai suihkuja. Olemme nälkäisiä, he tappavat meidät nälkään. Sanoin heille, että kuolemakin olisi parempi, Nour sanoi AFP:lle.

Apujärjestöt pelkäävät, että tilanne pahenee, sillä stadionille odotetaan vielä lisää ihmisiä.

– Heillä ei ole pääsyä vessaan, vaan tarpeet pitää tehdä ulos. Se on vakava terveysriski. Suojaa ei ole, eikä peittoja, IOM:n Headon kuvaili AFP:lle.

Hänen mukaansa siirtolaisille on alettu tuoda vettä ja jakaa ruokaa, mutta ruokavarastot ovat rajalliset.

IOM tekee yhteistyötä muiden YK:n järjestöjen kanssa auttaakseen siirtolaisia palaamaan, jos he vapaaehtoisesti niin haluavat. Aiemmin satoja siirtolaisia on autettu vapaaehtoisessa paluussa.

