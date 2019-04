Kyproksella paljastui saaren tiettävästi ensimmäinen sarjamurha

Seitsemän murhaa tunnustaneen upseerin uhreina epäillään olleen aasialaisia naisia sekä romanilaisnainen. Myös kaksi alaikäistä tyttöä on kateissa.

Kyproksella 35-vuotias armeijan upseeri on tunnustanut murhanneensa yhteensä seitsemän naista ja tyttöä tapauksessa, jota paikalliset tiedotusvälineet kuvailevat saaren ensimmäiseksi sarjamurhaksi.

Torstaina mies johdatti poliisit yhden ruumiin luokse, jonka hän oli piilottanut armeijan ampumaradalla sijaitsevaan kaivoon Orountan kylässä pääkaupunki Nikosian lähistöllä.

Uhri on filippiiniläisnainen, jonka mies oli tavannut netin deittailusivustolla. Nainen katosi joulukuussa 2017, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin tässä kuussa löydettiin kaksi ruumista hylätystä kaivoskuilusta. Myös nämä uhrit olivat lähtöisin Filippiineiltä.

Poliisi kertoo nyt selvittävänsä neljän muun mahdollisen uhrin kohtaloa. Kateissa on nainen, joka on kotoisin joko Intiasta tai Nepalista sekä romanialaisnainen sekä hänen 8-vuotias tyttärensä. Lisäksi yhden kuolleena löydetyn filippiiniläisnaisen 6-vuotias tytär on kateissa.

Kyproksen poliisi on pyytänyt murhatutkinnassa apua Britannian viranomaisilta.

Lähteet: AFP