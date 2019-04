Tutkimus: Valtamerten aallot muuttuvat korkeammiksi ja myrskyt rajuimmiksi

Aiempaa hurjempien myrskyjen syiksi on epäilty ilmastonmuutosta ja otsonikerroksen aukkoa.

Merenkäynnin historia on täynnä hyytäviä tarinoita jättiaalloista, jotka ovat tuhonneet valtameriä kyntäneitä laivoja.

Osa tarinoista voi tietysti olla merimiesten värittämiä, mutta monta astetta luotettavampi on tuore tutkimus, joka kertoo, että maailman valtameret ovat muuttuneet aiempaa myrskyisemmiksi ja aallot korkeammiksi viimeisten vuosikymmenten aikana.

Tutkimuksesta kirjoittaa Science-tiedelehti (siirryt toiseen palveluun)ja se löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Muutos on ollut erityisen selvä Eteläisellä jäämerellä, missä isoimmat aallot ovat kasvaneet noin sentillä vuodessa vuodesta 1985 lähtien. Kasvua on kertynyt tähän mennessä jo yli 30 senttiä.

Myrskytuulen nopeus taas on kasvanut samana aikana keskimäärin 60 senttiä sekunnissa. Näin on käynyt esimerkiksi Atlantilla ja Tyynellämerellä päiväntasaajan tuntumassa. Eteläisen jäämeren myrskyissä kasvua on kertynyt selvästi enemmän eli 1,5 metriä sekunnissa. Alue tunnetaan muutenkin maailman myrskyisimpänä.

Tutkimustietoa kerättiin satelliiteilla, jotka lähettivät signaaleja kohti alla olevaa merta. Signaalin takaisinheijastumisajasta pystyttiin laskemaan aallonkorkeus. Toisella satelliitin mittauslaitteella saatiin tietoa tuulennopeudesta.

Merentutkija Ian Young Melbournen yliopistosta ja matemaatikko Augustinus Ribal Hasanuddinin yliopistosta Indonesiasta vertasivat saatua dataa tietoon, jota on kerätty eri puolille maailman valtameriä sijoitetuilla tutkimuspoijuilla (siirryt toiseen palveluun). Näin tulos saatiin vahvistettua.

Syynä ilmastonmuutos?

Voimistuvat myrskyt ja aaltojen kasvaminen voivat olla melkoinen riesa ihmisille ja ympäristölle. Niiden seurauksena esimerkiksi tulviminen voi lisääntyä ja rannikoiden eroosio vauhdittua, sanoo Ian Young. Myös merelle rakennetut rakenteet, kuten tuulivoimalat, voivat kärsiä.

Merten myllerrysten lisääntymisen syytä ei vielä varmuudella tiedetä. Ilmastonmuutos on luonteva epäilysten kohde, mutta varmuutta asiasta ei ole.

Tutkija Paulo Ceppi huomauttaa, että 30 vuoden aikana tuulenvoimissa saattaa olla merkittävää vaihtelua, joka on täysin luonnonmukaista. Eteläisen jäämeren myrskyjen voimistumisesta on epäilty myös Etelämantereen yllä olevaa ilmakehän otsoniaukkoa. Tai sitten molemmat tekijät ovat vaikuttaneet tuuliin, sanoo Ceppi The Guardian (siirryt toiseen palveluun)-lehdelle.

Youngin ja Ribalin tutkimus päivittää heidän kymmenen vuotta sitten tekemänsä vastaavaa tutkimusta. Niiden vertailu ei ollut aivan ongelmatonta, koska tekniikka ja datankäsittely ovat tuona aikana kehittyneet valtavasti.

Tutkijat joutuivat pohtimaan sitäkin, havaitaanko entistä voimakkaampia myrskyjä siksi, että nykyisin niitä tarkkailemassa on entistä enemmän satelliitteja.

Youngin mukaan on kuitenkin ilmeistä, että Eteläisen jäämeren vedet ovat muuttumassa laivaliikenteen kannalta entistäkin petollisemmiksi. Eivätkä Eteläisen jäämeren myrskyt ole vaikuttamatta muiden valtamerien olosuhteisiin.