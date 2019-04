Nyt se ratkesi – Metsä Group rakentaa Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan

Uusi biotuotetehdas on yli tuplasti suurempi kuin Kemin nykyinen sellutehdas.

Metsä Group on selvittänyt vuoden ajan, rakennetaanko Kemiin uusi miljardiluokan biotuotetehdas vai modernisoidaanko nykyinen sellutehdas.

Perjantaina konserni järjesti todellisen yllätyksen julkistaessaan tehdashankkeen esiselvityksen tulokset Helsingissä.

Metsä Group kertoi käynnistävänsä yhteensä noin kahden miljardin euron hankesuunnittelun lähivuosille. Paketti sisältää investointeja Kemiin, Raumalle ja Ruotsin Husumiin.

Näistä suurin täräys on luvassa Kemin Pajusaareen. Sinne on tarkoitus on rakentaa uusi biotuotetehdas nykyisen sellutehtaan tilalle.

Uusi Polar King -niminen tehdas on jopa suurempi kuin Metsä Groupin Äänekosken laitos, joka käynnistyi kesällä 2017.

Uusi biotuotetehdas maksaisi 1,5 miljardia euroa. Se tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä muita biotuotteita.

Biotuotetehdas työllistäisi suoraan 250 ihmistä ja arvoketjussa 2 500 ihmistä.

Lopullinen rakentamispäätös 2020

Seuraavaksi edessä ovat Kemin tehdashankkeen osalta muun muassa ympäristövaikutusten arviointi -menettely sekä ympäristölupien hakeminen.

Lopullinen investointipäätös on määrä tehdä aikaisintaan kesällä 2020.

Kemin investoinnin lisäksi Metsä Group kaavailee uuden sahan rakentamista Raumalle ja Ruotsin Husumin-sellutehtaan uudistamista.

Rauman saha maksaisi 200 miljoonaa euroa ja se työllistää suoraan noin 100 henkeä. Myös sen rakentamisesta tehdään päätös 2020.

Yhteensä investointien arvo nousee noin kahteen miljardiin euroon vuosien 2019–2023 välillä.

Konserni arvioi, että Kemin ja Rauman investoinnit tuovat Suomeen noin 0,7 miljardia euroa lisää vientituloja.

Kemissä tuotettava sellu menisi käytännössä kokonaan vientiin ulkomaille, mikä vaatisi Ajoksen satamaan johtavan meriväylän syventämistä. Sellutuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille.

Puun kysyntä harppaa uudelle tasolle

Kemin biotuotetehdas olisi jättimäinen puusyöppö. Metsä Group arvioi, että vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä.

Kemin vanha sellutehdas käyttää puuta noin 3,1 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsä Groupin mukaan puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Vaikuttaa selvältä, että Pohjois-Suomen puut eivät Metsä Groupille riitä, vaan yhtiö selvittää puunhankinta-alueen laajentamista.

Metsä Groupin Kemin nykyinen tehdas on yhtiön vanhin. Sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta.

Tehdas työllistää suoraan 170 ihmistä ja välillisesti yhteensä noin 1 500 ihmistä.

Sellun kysyntä on ollut viime vuosina kovaa erityisesti Aasian kasvavan kysynnän vuoksi.

