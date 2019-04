Suomalaisen suursarjan tekijät: Diktatuurin aika on jättänyt Chileen arvet, jotka näkyvät edelleen

Uusi Invisible Heroes -draamasarja avaa suomalaisten osuutta Chilen vuoden 1973 sotilasvallankaappauksessa tuhansien ihmisten pelastajana. Tositapahtumiin perustuvaa sarjaa kuvatessa selvisi, miten herkkä aihe on Chilessä vielä tänä päivänä.

Augusto Pinochetin sotilasjuntta kaapasi vallan Chilessä vuonna 1973. Vallankaappaus johti 3000 ihmisen katoamiseen ja kuolemaan ja kymmenien tuhansien kidutukseen.

Suomen diplomaatit Tapani Brotherus ja Ilkka Jaamala olivat saapuneet Chileen neuvottelemaan kauppasopimuksia vuonna 1973, kun kaappaus alkoi.

Tapani Brotherus, hänen puolisonsa Lysa Brotherus ja Ilkka Jaamala päätyivät pelastamaan tuhansia ihmisiä Chilessä.

Ylen kansainvälisenä yhteistyönä tehty Invisible Heroes -sarja kertoo Brotherusten tarinan. Sen näyttämönä on 70-luvun Chile, jossa kaaos pääsee valloilleen. Sarja on inspiroitunut Heikki Hiilamon vuonna 2010 ilmestyneestä kirjasta, sanoo ohjaaja Mika Kurvinen.

– Tämä uskomaton tarina oli peitossa vuosia, kunnes kirja nosti sen kaikelle kansalle esiin. Vainotut ihmiset saapuivat kirjaimellisesti Tapani ja Lysa Brotheruksen pihalle hakemaan turvaa. Ilkka Jaamala ryhtyi auttamaan Brotheruksia, että apua hakevat pääsisivät pois maasta.

Tapani Brotherusta näyttelee sarjassa Pelle Heikkilä ja Lysa Brotherusta Sophia Heikkilä. Ilkka Laamalan roolissa nähdään Ilkka Villi, jolla on erityisen läheinen suhde Chileen. Villi oli 17-vuotiaana vaihto-oppilaana Santiagossa, vuonna 1993.

– Vuosi 1993 oli jännittävää aikaa, koska diktatuurin päättymisestä oli silloin vasta kolme vuotta. Asiat olivat vahvasti läsnä silloin. Vietin myös myöhemmin Chilessä pidempiä jaksoja. Kiinnostuin maan historiasta ja luin paljon diktatuurin ajasta ennen tätä sarjaa. En olisi uskaltanut toivoa tällaista roolia. Jaamalan rooli oli minulle täysosuma.

Ilkka Villi näyttelee sarjassa Ilkka Jaamalaa. Diego Ayala

Diktatuuri jätti syvät haavat

Diktatuurin terrori on yhä arka asia Chilessä. Sen kuvausryhmä huomasi viime vuonna Invisible Heroes -sarjaa tehdessään. Ilkka Villi sanoo, että tilanne on edelleen tulehtunut ja osa ihmisistä on sitä mieltä, että mitään väärää ei ole koskaan tapahtunut. Osa ajattelee, että että diktatuuri pelasti Chilen..

– Yhä on olemassa myös syvät haavat tapahtumista. Osa ei tiedä läheisten kadonneiden kohtaloita. Sitten on niitä ihmisiä, jotka varmasti tietävä, mistä ruumiit löytyvät. Chilessä on jatkuvasti käynnissä oikeudenkäyntejä diktatuurin aikaisista rikoksista, Villi kertoo.

Ohjelma tullaan esittämään myös Chilessä. Villi pohtii, millaisen ohjelmapaikan sarja saa. Saako se kunnollisen esitysajan vai piilotetaanko koko ohjelma löytämättömiin.

Chilessä kuohui kuvausten aikaan: kulttuuriministeri erosi diktatuurin vähättelystä

Kuvauksien aikaan Chilen kulttuuriministeri erosi. Syynä oli suhtautuminen diktatuurin rikoksiin ja Chilen museoon, joka rakennettiin muistuttamaan ihmisoikeusrikoksista. Kulttuuriministeri oli kyseenalaistanut museon.

– Kyllä Chilessä huomasi, että meidän sarjamme ei ole ihan mikään tavallinen juttu siellä, Villi sanoo.

Ohjaaja Mika Kurvinen kertoo, että häntä ohjeistettiin puhumaan Chilessä niin, että sarja kertoo nimenomaan suomalaisdiplomaateista.

Ruotsin suurlähettiläs ja diplomaatti Harald Edelstam oli arvostettu ihmisoikeusaktivisti. Tv-sarjassa häntä näyttelee ruotsalaistähti Mikael Persbrandt. Yle Kuvapalvelu

Ruotsin tähtinäyttelijä Mikael Persbrandt saatiin helposti mukaan

Kansainvälisenä tuotantona tehty sarja oli suomalaistekijöille suuri. Joukkokohtauksiin saattoi osallistua tuhat ihmistä. Yhdessä päärooleista nähdään kansainvälisesti tunnettu ruotsalainen näyttelijä. Mikael Persbrandt saatiin sarjaan mukaan yllättävän helposti, sanoo Kurvinen.

– Ensi jännitys hänen mukanaolostaan lähti, kun tapasimme hänet Tukholmassa. Mikael kertoi minulle aika nopeasti, että hän on epävarma espanjan puhumisesta. Minä keksin ratkaisuja ja saimme luottamussuhteen pian rakennettua.

Inivisible Heroes -sarja on nähtävillä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa.