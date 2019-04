Kultasepänliikkeen myyjä tehtaili kuitteja venäläisille kavereilleen – ostoksia 70 000 euron edestä tax free -palautusten toivossa

Veropetoksiin ja väärennyksiin liittyvä harvinainen juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Vaalimaan raja-asemalla viime kesänä paljastuneen veropetos- ja väärennysjutun esitutkinta on valmistunut.

Rajavartiolaitos on tutkinut tapausta, jossa suomalaisen 25-vuotiaan miehen epäillään tulostaneen perusteettomia kassakuitteja ja tehneen niistä tax free -tositteita 70 000 euron edestä.

Kuitit perustuivat todellisiin ostoihin, mutta tositteilla hän sai ne näyttämään ulkomaalaisten tekemiksi ostoksiksi.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kultasepänliikkeessä myyjänä työskennellyt mies luovutti kuitit ja tositteet eteenpäin venäläisille tuttavilleen, jotka saivat niiden avulla lähes 10 000 euron edestä perusteettomia tax free -palautuksia.

Kymmeniä tapauksia kahden vuoden aikana

Väärennystapauksia epäillään olleen vuosien 2017 ja 2018 aikana kaikkiaan 46 kappaletta. Tapaus paljastui, kun kahden venäläisen henkilön hallusta löytyi lomakkeita, joissa oli vääriä Tullin leimoja.

Venäläiset ovat jo saaneet sakkotuomiot väärennetyn aineiston hallussapidosta.

Rajavartiolaitoksen tutkinnajohtajan Ville Mihlin mukaan kyse on harvinaisesta tapauksesta.

– Rajanylityksissä ja tullitarkastuksissa paljastuu väärennettyjä leimoja viikoittain ja motiivit vaihtelevat. Tällaisia tapauksia ei ole kuitenkaan paljastunut pitkään aikaan. Erityistä on se, että ihminen käyttää asemaansa tällä tavalla hyväkseen. Mies on tosin itse sanonut, ettei hän ole hyötynyt toiminnastaan taloudellisesti, sanoo Mihl.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on myöntänyt teon, mutta rahamäärien suhteen hän on eri mieltä mittaluokasta. Hänellä ole mainittavaa aiempaa rikostaustaa. Juttu on nyt siirtynyt syyteharkintaan.