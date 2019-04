Saako insestistä tehdä vitsin? Ali Jahangiri ei enää kertoisi kaikkia vitsejä uransa alusta – Sami Hedberg ei aseta huumorille tiukkoja rajoja

Viime vuosina keskustelu rasismista ja kulttuurisesta omimisesta viihteessä on tuonut esiin joidenkin sketsihuumorin klassikoiden ongelmallisen puolen. Esimerkiksi Ylen 1980-luvulla tuottaman Hymyhuulet-ohjelman Nunnuka-hahmojen sketsit ovat edelleen esillä elävässä arkistossa, mutta julkaisun ohessa on teksti:

“Ohjelmasarjassa on rasistista sisältöä. Tekijöiden tarkoituksena on ollut ennakkoluulojen ravistelu osana 1980-luvun yhteiskunnallista keskustelua. Sisältö on kuitenkin loukannut monia. Ohjelmasarja on esimerkki 1980-luvun televisioviihteestä.”

Kolmen vuosikymmenen takaisia vitsejä pidetään nyt loukkaavina. Koomikko Ali Jahangirin mielestä on hyvä, että huumorin rajat muuttuvat muun yhteiskunnan mukana.

– Esimerkiksi 1970-luvulla homoudesta oli hassua vitsailla, mutta eihän se niin enää ole. Maailma oli hyvin erilainen silloin. Jos nykykomiikassa homoudesta vitsaillaan oudoksuen ja tekemällä siitä heikkoutta, mikä sellaisten vitsien tarkoitus on? Vähintä, mitä koomikko voi tehdä, on miettiä, mikä tarkoitus vitsillä on.

Ali Jahangiri on itsekin tehnyt huumoria muun muassa maahanmuuttajiin liittyvistä stereotypioista. Osaa uran alkuvaiheen vitseistä hän ei enää esittäisi yleisön edessä.

Huumorin rajojen määritteleminen ei ole helppoa

Kaveriporukassa voi ajatella, että jos vitsi naurattaa kuulijaa, huumori on onnistunutta. Mutta saako ammattikoomikko tehdä vitsejä esimerkiksi väkivallasta tai vähemmistöihin liittyvistä stereotypioista?

– Meillä koomikoilla on oikeus tehdä vitsejä ihan mistä vain, mutta ihmisillä on myös oikeus reagoida niihin vitseihin. Koomikon on turha uhriutua, jos yleisö suuttuu vitsistä, stand up -koomikko Ali Jahangiri sanoo.

Sami Hedbergin komiikassa nauretaan usein lihavuudelle, mutta myös esimerkksi venäläisiin liitetyille stereotypiolle.

Hedberg ei halua määritellä huumorille tiukkoja reunaehtoja. Hän korostaa sitä, että vaikeiden teemojen nostaminen vitseihin auttaa miettimään omaa suhdetta niihin.

– Jokainen ihminen on erilainen, siksi on vaikeaa määritellä rajat huumorin tekemiselle. Elämää ei olisi ilman komediaa. Jos huumorintajua ei olisi, niin miten pystyisimme käsittelemään vaikeita asioita? Hedberg kysyy.

Perjantai testasi myös Instagram-seuraajiensa näkemyksiä huumorin rajoista. Kysyimme, saako sellaisista aihepiireistä vitsailla, joista itsellä ei ole omaa kokemusta. Noin 300 vastaajasta 69 prosenttia vastasi kyllä.

Saako kuolleille vauvoille nauraa? Perjantai kertoi Instagramissa tutkimuksesta, jonka mukaan mustan huumorin ystävillä saattaa olla keskimääräistä korkeampi älykkyysosamäärä:

Hugleikur Dagsson vitsailee perheväkivallasta ja eläimiin sekaantumisesta

Islantilainen stand up -koomikko ja sarjakuvataiteilija Hugleikur Dagsson tekee pilaa kaikesta siitä, mitä ei luokitella sivistyneeksi huumoriksi. “Kakkahuumorin kuninkaaksi” tituleeratun miehen räävittömissä sarjakuvissa tikku-ukoiksi piirretyt hahmot sekaantuvat eläimiin, lapset joutuvat hyväksikäytetyiksi, eikä politiikaltakaan vältytä.

Illan Perjantai-dokkarissa Kakkaa, seksiä ja väkivaltaa (Areenassa jo nyt täällä) Dagsson avaa näkemystään siitä, että islantilaiset ovat tarkempia poliittisesta korrektiudesta kuin suomalaiset.

Lue myös: Sairaista sarjakuvistaan tunnettu Hugleikur Dagsson uskaltaa vitsailla Suomessa vielä rajummin kuin Islannissa: "Teillä on korkea sietokyky"

Dagssonin mukaan poliittinen korrektius ei ole kuitenkaan ole pilannut huumoria, päin vastoin.

– Nykyään on sallittua sanoa yhä enemmän ja enemmän asioita. Komedian ekosysteemi tarvitsee poliittisesti korrekteja ihmisiä vetämään rajan, jotta tiedämme mikä raja meidän tulee ylittää, kun kerromme vitsejä.

Perjantaissa tänään: Kuka saa nauraa ja mille? Vieraina koomikot Sami Hedberg ja Ali Jahangiri. Perjantai-dokkari: Hugleikur Dagsson - Kakkaa, seksiä ja väkivaltaa. Tänään Yle TV1:llä klo 21.05. Ohjelma on nähtävissä myös suorana Yle Areenassa ja tallenteena lähetyksen jälkeen täällä.