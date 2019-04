Tommi Korpela voitti parhaan miespääosan palkinnon Moskovan elokuvajuhlilla

Tommi Korpela esittää Moskovan elokuvajuhlilla palkitussa roolityössään kirjoittajan blokista kärsivää kirjailija Eero Kailaa, jonka ura ja parisuhde ovat pahasti solmussa.

Suomessa Tyhjiö palkittiin hiljattain parhaan elokuvan Jussi-palkinnolla sekä kolmella muulla Jussilla.

Elokuva syntyi poikkeuksellisesti lukuisissa pätkissä ja talkootöinä. Taannoisessa Ylen haastattelussa Tommi Korpela kuvailikin Tyhjiön kuvausten puhdistaneen näyttelijän omaa päätä.

– En tiedä, toiko tämä mitään uutta katsojalle mun näyttelijäntyön suhteen. Mutta mun mieltä vapautti paljon, kun ei ollut perinteistä tuotantopainetta. Yleensä elokuvissa joku hengittää kellon kanssa niskaan, ja sanoo, että sulla on kolme minuuttia aikaa suoriutua niin, että koko Suomi rakastaa.

Keskinäinen kilpailu on vahvasti läsnä perhepäivällisellä. Oikealla Tyhjiön naispääosaa esittävä Laura Birn. Heikki Farm / Bufo

Palkittuja eri maanosista

Aleksi Salmenperän ohjaama Tyhjiö nähtiin torstaina päättyneiden Moskovan elokuvajuhlien kilpasarjassa.

Tuomaristoa johti eteläkorealainen Kim Ki-duk, eräs Aasian merkittävimmistä elokuvaohjaajista.

Parhaan naispääosan palkinto myönnettiin iranilaiselle Soha Niastille roolistaan psykologisessa draamassa My Second Year in College.

Katso festivaalin kaikki palkitut täältä (siirryt toiseen palveluun).

