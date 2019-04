Madridilaismies auttoi vakavasti sairasta vaimoaan kuolemaan, sai syytteen murhasta – Eutanasiasta tuli Espanjassa vaaliteema

Eutanasian salliminen on noussut jälleen julkiseen keskusteluun Espanjassa. Marraskuussa 2015 Madridissa osoitettiin mieltä armokuoleman laillistamisen puolesta.

Sosialistihallitus on yrittänyt laillistaa eutanasiaa lukuisia kertoja. Oikeistopuolueet vastustavat lakimuutosta.

BarcelonaVideolla madridilainen (siirryt toiseen palveluun) Ángel Hernández peittelee vaimonsa María José Carrascon ja kysyy häneltä: Oletko valmis kuolemaan?

– Mitä nopeammin, sitä parempi, Carrasco vastaa.

Hernández kertoo, kuinka vaimo on pyytänyt häntä auttamaan kuolemaan jo useita kertoja.

– Olemme odottaneet, että eutanasia laillistettaisiin. Niin ei ole kuitenkaan käynyt ja siksi tämä on ainoa vaihtoehto, Hernández sanoo videolla.

Video on kuvattu huhtikuun alussa ja siinä näytetään, kun Hernández antaa vaimolleen lasin, joka sisältää myrkyllistä pentobarbitaalia. Carrasco juo lääkkeen pillillä ja kuolee sekunteja myöhemmin vuoteeseensa.

Sen jälkeen Hernández lataa videon Youtubeen ja kävelee poliisiasemalle.

Hernández täytti lähes 30 vuotta MS-tautia sairastaneen vaimonsa viimeisen toiveen, mutta nyt häntä saattaa odottaa vankila.

Ángel Fernández auttoi vaimoaan kuolemaan ja sai syytteen murhasta. Carlos Perez / EPA

Eutanasia kuumentaa tunteita

Espanjassa sosialistipuolue PSOE on yrittänyt saada lukuisia kertoja läpi lain, joka tekisi eutanasiasta eli armomurhasta laillisen. Viime kesänä puolue yritti muuttaa lakia niin, että eutanasia olisi laillista tietyissä tapauksissa eikä kuolemaan avustamisesta rangaistaisi. Oikeistopuolueiden hallitsemassa kongressissa lakimuutos ei kuitenkaan mennyt läpi.

Lakia on vastustanut erityisesti keskustaoikeistolainen Partido Popular.

Espanjan sunnuntaisten vaalien alla tapahtunut Carrascon avustettu kuolema nosti eutanasian jälleen tapetille ja siitä tuli vaaliteema. Alkuviikolla pidetyissä television vaalitenteissä eutanasia oli yksi niistä teemoista, joka kuumensi ehdokkaiden tunteita eniten.

Pääministeri Pedro Sánchez lupasi tiistaina, että eutanasia laillistetaan, mikäli sosialistit voittavat vaalit.

– Liikutuin syvästi, kun näin videon. Lisäksi on myönnettävä, että olen vihainen. Rankaiseminen voitaisiin välttää, jos eutanasia olisi laillinen, Sánchez sanoi viitaten Carrasccon tapaukseen.

Keskustaoikeistolaisen Partido Popularin johtaja Pablo Casado varoitti, että eutanasian laillistaminen saattaisi johtaa tapauksiin, joissa ihmisiä tapetaan vastoin heidän tahtoaan. Liberaalin Ciudadanos-puolueen johtaja Albert Rivera on eutanasian laillistamisen kannalla.

Partido Popularen Pablo Casado (vas.), Podemosin Pablo Iglesias, PSOE:n puheenjohtaja ja pääministeri Pedro Sanchez sekä Ciudadanos-puolueen Alberto Rivera väittelivät alkuviikosta eutanasiasta. Juanjo Martín / EPA

Järjestö kampanjoi armomurhan puolesta

Espanjassa Kunniallinen kuolema -järjestö on kampanjoinut eutanasian laillistamisen puolesta yli kolme vuosikymmentä.

Yhdistyksen Barcelonan osaston puheenjohtaja Isabel Alonso liittyi järjestöön, kun hänen äitinsä kuihtui hitaasti pois Alzheimerin taudin seurauksena.

– Äitini oli aktiivinen ja voimakastahtoinen nainen. Hän sanoi etenkin taudin alkuvaiheessa usein haluavansa kuolla ennen kuin hän on täysin avuton. Valitettavasti hän joutui kärsimään yli kymmenen vuotta ennen kuolemaansa, Alonso muistelee.

Puheenjohtaja Alonso on saapunut Barcelonan lähistöllä sijaitsevaan Hospitaletin kaupunkiin pitämään eutanasiaa käsittelevän luennon.

Isabel Alonso luennoi eutanasiasta Barcelonan kupeessa sijaitsevassa Hospitaletin kaupungissa. Maija Salmi / Yle

Paikalla on erityisesti iäkkäitä ihmisiä. Kun Alonso kysyy, moniko hyväksyy eutanasian, kaikkien kädet nousevat pystyyn.

Kunniallinen kuolema -järjestöllä on Espanjassa noin 6 000 jäsentä. Alonso kertoo, että María José Carrascon tapauksen jälkeen uusia jäseniä on liittynyt järjestöön ennätysmäärä.

– Suurimmalla osalla jäsenistä on jonkinlainen omakohtainen kokemus läheisestä, joka on vaikean sairauden vuoksi toivonut ennenaikaista kuolemaa, Alonso sanoo.

Lakimuutos alensi rangaistuksia

Ensimmäistä kertaa eutanasiasta alettiin Espanjassa keskustella jo 20 vuotta sitten, kun neliraajahalvaantunut galicialainen Ramon Sampedro yritti saada ensin tuomioistuimelta lupaa eutanasiaan. Myöhemmin hän vetosi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Sampedro oli ensimmäinen espanjalainen, joka anoi virallisesti lupaa eutanasiaan. Lupaa ei myönnetty, ja Sampedron ystävä otti riskin ja auttoi häntä kuolemaan. Ystävä kuitenkin vältti rangaistuksen, sillä todisteet eivät riittäneet hänen tuomitsemiseen.

Sampedron elämästä on tehty myös Alejandro Amenabarin palkittu elokuva Meri sisälläni.

Kunniallinen kuolema -järjestö sai Ramon Sampedron kuoleman jälkeen aikaan lakimuutoksen, josssa huomioidaan avusteinen kuolema. Lakiin tehdyn lisäyksen mukaan kuolinavun antajaa ei rankaista tiukimman lainsäädännön mukaan. Tuomion voi myös antaa ehdonalaisena, mikäli voidaan todistaa, että eutanasia on toteutettu sen kohteena olleen ihmisen toiveesta.

Isabel Alonson mukaan myös María José Carrascon aviomiehen Àngel Hernándezin uskotaan selviävän lopulta muutaman vuoden ehdonalaisella vankeustuomiolla.

Euroopassa aktiviinen eutanasia on sallittu on ainoastaan Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa, ja sen saa tehdä ainoastaan lääkäri. Sveitsissä on sallittu avusteinen eutanasia eli ihmisen pitää kyetä itse ottamaan kuolemaan johtava aine.

Vuonna 2017 tehdyn mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 84 prosenttia espanjalaisista kannattaa eutanasian sallimista.

