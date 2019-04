Luonto ja maatilan työt voimistavat näkymättömiä miehiä: "Aika hyvin tämä pääkopan kasassa pitää"

Lahtelainen Mika Lindholm on ollut kymmenisen vuotta työttömänä. Nyt hän on työkokeilussa.

Lahtelainen Mika Lindholm on ollut kymmenisen vuotta työttömänä. Nyt hän on työkokeilussa. Petri Niemi / Yle

Tästä on kyse Näkymätön mies -hanke hyödyntää luontoa, maatilaympäristöä ja liikuntaa.

Toiminnan tarkoituksena on löytää polku työttömyydestä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Lahtelainen Mika Lindholm on ollut mukana hankkeessa runsaan vuoden.

Intoa työn tekemiseen olisi, mutta omaa paikkaa on vaikea löytää. Kun taustalla on esimerkiksi osatyökyvyttömyyttä ja haastava elämäntilanne, tarvitaan tukea ympäriltä. Tilanne on tuttu monelle työttömälle.

Yksi heistä on lahtelainen Mika Lindholm. Työelämä ei ole hänen kohdallaan kantanut toivotulla tavalla. Hän ollut työttömänä noin kymmenen vuotta.

– No keittiöhommia mä siinä hetken tein. Sitten ei vain tullut mitään sellaista sopivaa vastaan, niin siinä mä odottelin, että jos jotain sopivaa tulisi.

Lindholm pääsi runsas vuosi mukaan työttömien hankkeeseen, jossa työmarkkinoilta ja palveluilta näkyttömättömäksi painuneet miehet parantavat toimintakykyään yhdessä.

25–54-vuotiaille työttömille miehille suunnattu hanke hyödyntää green care -toimintamallia (siirryt toiseen palveluun), jossa luonnossa tai maatiloilla olemisella on iso rooli. Lahtelaisille osallistujille green care on tarkoittanut matkaamista naapurikuntaan Hollolaan ja siellä sijaitsevalle Multamäen tilalle.

Tällä kertaa päivän ohjelmana on heinien hakeminen ja jyvien laittaminen eläimille. Välissä pidetään tauko, jonka aikana miehet syövät maatilalle kuljetetettua kouluruokaa.

Maksuttoman aterian jälkeen työt jatkuvat rakennusten kunnostamisella. Päivien pituus vaihtelee, mutta keskimäärin työmaalla vietetään neljä tuntia.

Jonne Leinonen maalaa ja Mika Paronen pistää taukotupakaksi. Petri Niemi / Yle

"Toimintaa, josta ei halua olla pois"

Lahden Sininauha ry:n Näkymätön mies -hankkeessa vapaaehtoisuus ja oma motivaatio ovat ratkaisevassa osassa.

– Me lähdemme tekeminen edellä ja puhuminen tulee vasta jälkeenpäin. Tulemme mielekkääseen luonto- ja liikuntatoimintaan, josta ei halua olla pois, projektipäällikkö Juha Auvinen kuvailee.

Mukaan on valittu miehiä, joilla on oma halu viedä asioitaan eteenpäin. Tekemisen lomassa kukin juttelee ohjaajien kanssa omasta tilanteestaan. Keskustelut voivat rönsyillä taloushuolista päihteisiin tai minäkuvasta yksinäisyyteen.

– Toiminnan tarkoitus on löytää kullekin oma polku työttömyydestä koulutukseen tai työmarkkinoille. Osa on päässyt eteenpäin, mutta haasteitakin riittää, Auvinen kertoo.

Jos on osatyökykyinen, on erittäin vaikea löytää työmahdollisuutta. Juha Auvinen

Hanke jää pian kesätauolle. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen rahat ovat tiukilla, mutta työ jatkuu syksyllä. Edellisen kesätauon aikana kymmenestä miehestä kahdeksan löysi muuta tekemistä joko työkokeilujen tai koulutusten merkeissä.

Mukaan on mahdollisuus päästä edelleen. Osa miehistä on mukana muutaman päivän, osa vuoden. Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

– Jos on osatyökykyinen, niin on erittäin vaikea löytää työmahdollisuutta. Heittäisin melkein hallitukselle haasteen, että mahdollistaisi paremmin osatyökykyisille työllistymismahdollisuuksia, Auvinen vetoaa.

Timo Huttunen ja ohjaaja Marianna Kavasto työstävät tomaatin ja chilin taimia. Petri Niemi / Yle

Elämää päivä kerrallaan

Melkein nelikymppinen Mika Lindholm elää päivä kerrallaan. Nyt hän on kuntoutusprojektissa työkokeilussa ja olo on kohentunut aiemmista työttömyysajoista.

Hän kuvailee kuntoutushankkeessa mukana oloa yhdeksi tärkeimmistä asioista tämänhetkisessä elämässään. Hankkeen myötä hän kertoo päässeensä tekemään paljon sellaisia asioita, joita ei ehkä muuten olisi tullut edes miettineeksi.

– Kyllähän sitä on henkisesti ja fyysisestikin parempi olo päivän jälkeen, kun kotiin menee. Aika hyvin tämä ton pääkopan kasassa pitää, Lindholm mainitsee.

Raikko Rinteelä on ollut mukana hankkeessa kolmisen viikkoa. Petri Niemi / Yle

Kuuntele myös: Työttömien toimintakykyä palauttava projekti uskoo luontoympäristön ja liikunnan vaikutuksiin (siirryt toiseen palveluun)