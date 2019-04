Politiikan tekeminen on sukuvika: Heinäluoman ja Kallin nimestä on vaaleissa etua, silti äänestäjät on vakuutettava omalla persoonalla ja teoilla

Uudessa eduskunnassa on kahdeksan kansanedustajaa, joiden vanhempi on myös ollut kansanedustaja.

Tuoreet kansanedustajat jonottivat tiistaina eduskunnan käytävällä valtakirjan tarkastukseen.

Tunnelma oli juhlava ja hymy oli herkässä. Kuvaajien kamerat räpsyivät ja kansanedustajat ottivat selfieitä (siirryt toiseen palveluun). Ensimmäinen kerta piti tallentaa muistoihin.

Jonossa seisoivat myös keskustan Eeva Kalli ja sosiaalidemokraattien Eveliina Heinäluoma. Kalli sai Satakunnan vaalipiiristä yli 6 700 äänen saaliin, Heinäluoma taas keräsi Helsingissä lähes 9 500 ääntä.

Molempien keräämä äänimäärä on kova ensimmäistä kertaa ehdolla olevalle ehdokkaalle. Eeva Kalli sai vaalipiirissään neljänneksi eniten ääniä keskustan murskatappiosta huolimatta. Eveliina Heinäluoman menestystä puolestaan siivitti demareiden hyvä kannatusvire.

Molemmat ovat poliittisen viestinnän asiantuntijoita. Kallia, 36 ja Heinäluomaa, 31 yhdistää paitsi entinen työnantaja, vaikuttamiseen erikoistunut viestintätoimisto Miltton, myös kansanedustajana pitkään toimineet isät.

Eeva Kallin isä Timo Kalli (kesk.) istui eduskunnassa seitsemän kautta, yhteensä 28 vuotta ennen luopumistaan. Euroopan parlamenttiin pyrkivä Eero Heinäluoma (sd.) 16 vuotta.

Eeva Kalli kertoo, että suurin osa hänen työurastaan on liittynyt jollain tavalla yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Laura Railamaa / Yle

Sukunimestä voi olla apua, mutta myös haittaa

Suurin osa äänestäjistä seuraa politiikkaa vain satunnaisesti, joten valmiiksi tutusta sukunimestä on vaalikampanjassa etua. Kallin nimi oli jo brändi Satakunnassa, kuten myös Heinäluoman Helsingissä.

– On varmaan ollut hyötyä siitä, että nimi tunnistetaan. Siinä on tiettyä kiinnostavuutta. On myös ollut niitä, jotka eivät Kallin nimestä innostu. Enemmän siitä on kuitenkin ollut hyötyä, Eeva Kalli sanoo.

Pelkällä sukunimellä ei eduskuntaan silti päästä, vaan valituksi tulemisen eteen on joutunut tekemään tiukasti töitä.

Eveliina Heinäluoma uskoo, että tutun sukunimen takia ihmiset ovat huomanneet hänet helpommin, mutta Helsingin valtuustossa tehty työ on lopulta vaikuttanut äänestyspäätökseen.

– Jokaisen on kyettävä itse vakuuttamaan äänestäjät puolelleen. Vaaleissa arvioidaan, miten oma persoona ja teot puhuttelevat ihmisiä, Heinäluoma korostaa.

Politiikan tutkija Jenni Karimäki sanoo ehdokkaan olevan äänestäjälle helpommin lähestyttävä, kun nimi tuntuu tutummalta. Mutta osa äänestäjistä saattaa suhtautua myös kriittisesti: pyrkiikö ehdokas läpi isän tai äidin tekemisillä.

– Jos vanhempi on ollut politiikassa ristiriitainen, mielipiteitä jakava hahmo, sukunimestä voi olla haittaakin. Se, että vanhempi on ollut kansanedustaja, ei ole yksiselitteisesti onnea ja auvoa tuova tekijä, Karimäki huomauttaa.

Eveliina Heinäluoma sanoo, tuttu nimi voi auttaa, mutta jokaisen on kyettävä itse vakuuttamaan äänestäjät puolelleen. Laura Railamaa / Yle

Ääniä ei voi testamentata, mutta kummasti tuttu nimi kiinnostaa

Äänten ei pitäisi periytyä demokratiassa. Silti vasta valitussa eduskunnassa on kahdeksan kansanedustajaa, joiden isä tai äiti on ollut kansanedustaja.

Eeva Kallin ja Eveliina Heinäluoman lisäksi uutena menivät läpi Ole Norrbackin poika Anders (r.) ja Jyrki Yrttiahon poika Johannes (vas.). Paikkansa uusivat Kari Urpilaisen tytär Jutta (sd.), Jouko Skinnarin poika Ville (sd.) ja Elisabeth Rehnin tytär Veronica Rehn-Kivi (r.). SDP:n Anneli Kiljunen on kansanedustaja jo kolmannessa polvessa.

Lisäksi muutama muukin nykyisen tai entisen kansanedustajan vesa yritti eduskuntaan, mutta ei tullut valituksi.

Kun vertaa, mistä Timo ja Eeva Kalli keräsivät äänensä, näyttää siltä, että ne ovat tulleet pääosin samoista kunnista. Tytär Eeva sai nyt 2 500 ääntä enemmän kuin isä Timo vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

– Varmaan Eeva houkutteli sellaisia koulutettuja naisia, joita minä taas en tavoittanut. Meillä oli käsitys ennen vaaleja, että hän voisi saada kaksi kolmasosaa äänistäni, Timo Kalli arvioi.

Eero Heinäluoma toteaa kujeillen, että hänelle olisi ollut vaikea pala, jos tytär olisi saanut ensi yrityksellä enemmän ääniä kuin isä viime vaaleissa. Eveliinalle jäi kiinni kurottavaa runsas kaksi sataa ääntä. Ainakin yhden äänen voi laskea isän ansioksi.

– Kiersimme yhdessä lauantaina ennen vaaleja, ja yksi ihminen tuli sanomaan, että hän äänesti minua, siis numeroa 228. Mutta sehän oli Even numero eduskuntavaaleissa, Eero Heinäluoma kertoo hymyillen.

Timo Kalli eduskunnassa vuonna 1999 ja Eeva Kalli ensimmäisenä kansanedustajapäivänään. Timo Kalli valittiin ensi kerran eduskuntaan vuonna 1991. Markku Ulander / Lehtikuva, Laura Railamaa / Yle

Timo Kalli kertoo jännittäneensä tyttären valintaa yhtä paljon kuin omaansa. Hän oli keräämässä tämän vaalimainoksia pois tien varsilta, kun kuuli autoradiosta ennakkoäänien tulokset, joista läpimeno kävi selväksi.

– Äänimäärä yllätti minut. Hyvä tulos, kyllä siihen pitää tyytyväinen olla.

Eero Heinäluoma taas oli vaali-iltana vieraana Ylen tuloslähetyksessä, jossa juontaja Matti Rönkä kiusoitteli häntä, että nyt isä näyttää halkeavan ylpeydestä.

– Tuntui hienolta, että oma tytär tulee jatkamaan työtä. Iloitsen hänen puolestaan, koska eduskunta on erinomainen työpaikka toimia ja vaikuttaa.

Politiikan korkeakoulu jo kotona

Vaikka äänet eivät periydy, niin halu vaikuttaa periytyy.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijan Jenni Karimäen mielestä suurin hyöty kansanedustajaksi mielivälle poliitikon lapselle on mahdollisuus oppia politiikan tekemistä jo kotona.

Eeva Kalli ja Eveliina Heinäluoma ovat päässeet seuraamaan läheltä vanhempiensa työtä politiikassa.

Mukaan on tarttunut tietoa siitä, miten luodaan tukiryhmiä ja verkostoidutaan eri yhteistyötahojen kanssa. Kaikkia nämä ovat keinoja, millä tulet valituksi. Kokemusta voi käyttää hyväkseen kampanjassaan.

– Uskon, että tästä on huomattavaa hyötyä. He lähtevät puoluetyöhön mukaan ihan eri lähtökohdista. Heillä on kokemusta ja tietoa, mitä ei ole ehdokkaalla, joiden vanhemmat eivät ole kiinnostuneita politiikasta, Karimäki toteaa.

Isät eivät ole osallistunut suoraan tytärtensä Eevan ja Eveliinan vaalikampanjaan. Toki taustakeskusteluja on käyty ja tarpeen vaatiessa neuvoja annettu, mutta Timo Kalli ja Eero Heinäluoma ovat pysytelleet hienotunteisesti taustalla.

– Hän ymmärsi olla aika viisaasti taka-alalla, kun ilmoitin lähteväni ehdolle. Ymmärsi, että tämä on minun ehdokkuuteni, Eeva Kalli sanoo.

Isä ja tytär Heinäluoma kampanjoivat menestyksellä yhdessä kuntavaaleissa 2017, mutta nyt perinteeksi muodostunut kampanja-auto oli Eveliina Heinäluoman käytössä. Eero sai autoon pienen mainoksen ensi kuun eurovaaleihin.

Eero Heinäluoma iloitsee, että tytär Eveliina jatkaa työtä kansanedustajana. Laura Railamaa / Yle

Polku kansanedustajaksi vie avustamisen tai luottamustoimien kautta

Perinteinen tie kansanedustajaksi on kulkenut opiskelija- ja nuorisojärjestöjen luottamustoimien tai avustajatehtävien kautta. Monilla kansanedustajilla on kokemusta molemmista.

Eeva Kalli on toiminut pääministerin neuvonantajana ja elinkeinoministerin avustajana.

– Suurin osa työurastani on liittynyt jollain tavalla yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, vain hieman eri vinkkelistä. Keskeistä on ollut, että seuraa politiikkaa, ymmärtää miten päätöksiä valmistellaan ja tehdään sekä tuntee ihmisiä, Eeva Kalli kertoo.

Kansanedustajasukuja Kallit, Heinäluomat, Skinnarit, Urpilaiset, Yrttiahot ja RKP:n Rehnit. Keskustan Vuokko ja Olli Rehn sekä Armas ja Katri Komi. Kokoomuksen Erkki, Kari ja Jyri Häkämies sekä Heikki ja Maija Perho. SMP:n Veikko ja Pekka Vennamo, Mikko Vaino ja sinisten Anne Louhelainen. Kolmannessa polvessa SDP:n Rafael, Pertti ja Heli Paasio sekä Elias ja Valto Käkelä sekä Anneli Kiljunen. P. E. ja Veikko Svinhufvud, Kyösti Kallio, tyttäret Kerttu Saalasti ja Katri Kaarlonen sekä Urho ja Matti Kekkonen. Vihreiden Merikukka Forsiuksen isoäiti ja isoisoisä olivat kansanedustajia. Nyt Liikkeen (ex-SDP) Mikael Jungnerin isoisä ja tämän isä toimivat kansanedustajina. Lähde: Eduskunta

Eveliina Heinäluoma taas on edennyt poliittisella urallaan hakeutumalla Helsingin valtuustoon. Kunta-, liikenne- ja kaavoitusasiat kiinnostaisivat myös eduskunnassa, joten Heinäluoma haluaisi hallintovaliokuntaan. Eeva Kalli taas kokee talousvaliokunnan olevan parhaiten lähellä omaa osaamistaan.

Kalli ja Heinäluoma sanovat, ettei heille tuputettu politiikkaa tai tiettyä puoluetta kotona, vaan he kiinnostuivat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta opiskelijapolitiikan kautta. Keskusta ja SDP olivat heille lopulta luonnollinen valinta.

– Poliittiseen heräämiseeni vaikutti oleellisesti Tarja Halosen valinta presidentiksi. Se oli nuorelle tytölle vaikuttava kokemus, Eveliina Heinäluoma muistelee.

Jenni Karimäki kertoo, että vaalitutkimusten mukaan vanhempien puoluekanta periytyy herkästi myös sellaisissa perheissä, joissa poliittinen vaikuttaminen ei kiinnosta. Tätä taustaa vasten näyttää luontevalta, että vaikuttaminen kanavoituu saman puolueen kautta, mitä vanhempi edustaa.

Työn ylä- ja alamäet nähnyt tietää, mitä odottaa

Monessa suvussa voi olla lääkäreitä, opettajia tai näyttelijöitä useassa sukupolvessa. Kansanedustajan toimi ei varsinaisesti ole ammatti vaan luottamustehtävä, mutta moni politiikkaan lähtevä tekeekin pitkän uran, yleisesti puhutaan ammattipoliitikoista.

Eeva Kalli ja Eveliina Heinäluoma ovat nähneet läheltä kansanedustajuuden hyvät ja huonot puolet.

Välillä tulee onnistumisen hetkiä, mutta päivät ovat pitkiä, olet jatkuvasti seurannan alla ja arvostelun kohteena. Jos teet virheen, joudut julkisen myllytyksen kohteeksi.

Kansanedustaja joutuu myös tekemään kipeitä päätöksiä, jotka eivät miellytä äänestäjiä tai aina itseäänkään. Sitten pitäisi tulla vielä uudelleenvalituksi neljän vuoden välein.

– Luulen, että se ei tule minulle yllätyksenä taustani takia. Tiedostan, että kukaan ei saa läpi kaikkia tavoitteitaan, mutta jos on valmis tekemään työtä ja on pitkäjänteisyyttä, jotain asioita voi saada edistettyä tai läpi. Pitää pystyä priorisoimaan omia tavoitteitaan, Eeva Kalli toteaa.

Eeva Kalli kertoo vaihtavansa isänsä Timon kanssa “tilannekuvia” politiikasta. Keskustan vaalitappiossa riittää seuraavaksi analysoitavaa. Laura Railamaa / Yle

Eveliina Heinäluoman mielestä realistinen kuva työn vaatimuksista helpottaa omaa asennoitumista.

– Omat näkemykset ja päätökset pitää pystyä perustelemaan sekä talon sisällä että ulkopuolella ja käydä kansalaisten kanssa vuoropuhelua niistä, hän painottaa.

Näillä isän neuvoilla pärjää eduskunnassa

Kun tytär on poliittisen viestinnän ammattilainen ja isä pitkäaikainen kansanedustaja, luulisi että politiikasta keskusteltaisiin ja tietoa jaettaisiin tiuhaan tahtiin.

Politiikan suurin haaste tällä hetkellä Suomessa? Eeva Kalli: Työllisyysasteen nostaminen ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen. Timo Kalli: Kansanvallan ja demokratian uudelleen vahvistaminen, jotta Suomi olisi edelleen vakaa ja ennustettava maa. Eveliina Heinäluoma: Yhteistyökyky korostuu tulevina vuosina, koska kansalaiset odottavat, että kansanedustajat pystyvät löytämään ratkaisuja isoihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Eero Heinäluoma: Taloudellisen kasvun ja oikeudenmukaisuuden yhteensovittaminen. Miten hyödyt ja haitat jaetaan, ja kaikki ihmiset pysyvät nopeassa muutoksessa mukana?

Eeva ja Timo Kalli kertovat vaihtavansa “tilannekuvia” politiikasta. Seuraavana analysoinnin kohteena tulee olemaan keskustan vaalitappion syyt ja seuraukset.

Kallien poliittinen linja näyttää hyvin samankaltaiselta. Timo Kalli sanoo ajaneensa uransa aikana työhön ja yrittäjyyden kannattavuuteen liittyviä asioita. Myös tytär Eeva nosti kampanjakärjiksi työllisyysasteen nostamisen, työelämän joustavuuden lisäämisen ja koulutukseen panostamisen.

Timo Kalli tosin toteaa tyttärensä olevan häntä liberaalimpi.

Eveliina ja Eero Heinäluoma ovat istuneet samassa valtuustossa, mutta eivät juuri sparraile toisiaan politiikassa, kummallakin on ollut oma tontti. Eveliina on toiminut Helsingissä SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Mielipiteitä toki vaihdetaan kiinnostavista asioista, mutta ei mitenkään enemmän kuin “politiikasta kiinnostuneessa keskivertoperheessä”.

Kiivaimmat linjakeskustelut he muistelevat käyneensä kymmenen vuotta sitten Eveliinan opiskeluaikaan talouskasvun tarpeellisuudesta. Tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat olleet hänelle tärkeimpiä kysymyksiä poliittisen uran aikana.

Eveliina Heinäluoma on päässyt seuraamaan läheltä isänsä Eeron työtä politiikassa. Tästä on ollut etua oman poliittisen uran rakentamisessa. Laura Railamaa / Yle

On selvää, että jälkikasvulla on oma poliittinen linjansa, eivätkä isät kuiskuttele ohjeitaan tytärten korvaan. Kysytään kuitenkin, millä keinoilla konkareiden mielestä eduskunnassa pärjää?

Kansanedustajuus ei ole pikamatka vaan enemmänkin maraton. Isojen hankkeiden maalin saattaminen tuntuu kestävän usein iäisyyden.

Eero Heinäluoma ja Timo Kalli nostavat yhteistyökyvyn ja ahkeruuden tärkeimmiksi taidoiksi eduskunnassa.

Kansanedustajan pitää pystyä kuuntelemaan kollegoiden ideoita ja olla valmis välillä auttamaan muita. Eduskunnassa myös arvostetaan asiantuntijuutta, joten oman valiokunnan asioihin pitää perehtyä.

Sitä kautta saa sekä muiden edustajien että kansalaisten luottamuksen, Heinäluoma ja Kalli painottavat.