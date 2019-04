Vakava simputtaminen paljastui lennostossa: Alikersanttia syytetään pahoinpitelyistä, kiersi hihnan varusmiehen kaulan ympärille

Teoilla on haastehakemuksen mukaan todistaja. Kuvituskuva.

Sisä-Suomen syyttäjänvirasto on nostanut syytteet miestä vastaan.

Satakunnan Lennostossa alikersanttina ollutta miestä epäillään esimiesaseman väärinkäyttämisestä, pahoinpitelystä, palvelusrikoksesta ja kahdesta lievästä pahoinpitelystä.

Kohteena on ollut koko ajan sama varusmies.

Syyttäjän mukaan syytetty alikersantti on väärinkäyttänyt käskyvaltaansa esimiehenä.

Syytetty on teonkuvauksen mukaan painostanut varusmiestä kertomaan sopimattoman vitsin sekä tehostanut vaatimustaan vedoten esimiesasemaansa.

Alikersanttia syytetään siitä, että hän on laittanut irtohihnan varusmiehen ranteiden ympärille ja kiristänyt hihnaa niin, että siitä on aiheutunut kipua. Tuvassa alikersantti on teonkuvauksen perusteella kiertänyt irtohihnan saman varusmiehen kaulan ympärille ja jonkin verran kiristänyt hihnaa.

Samoin tuvassa alikersantti on syyttäjän mukaan ottanut käteensä kiven ja tehnyt sillä heittoliikkeitä. Tauolla alikersantti on haastehakemuksen mukaan lyönyt varusmiestä rintaan, yrittänyt potkaista häntä ja yrittänyt ottaa hänestä niskalenkin.

Teoilla on haastehakemuksen mukaan todistaja.

Syyttäjän mukaan alikersantti on koulutuksessa kertonut, että vankia voidaan lyödä tai kiinniottotilanteessa vankia voidaan ampua varoittamatta. Tämä on vastoin sodan oikeussääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä.

Tästä syystä häntä syytetään myös palvelusrikoksesta.

Syyttäjä vaatii alikersantille ankaraa sakkorangaistusta, ainakin 50 päiväsakkoa.