Seilin saaren sääksillä munaonnea – pesällä pesii tänä vuonna täysin uusi pari

Paraisilla Seilin saaressa koettiin tällä viikolla ilon hetkiä, kun pesälle kotiutunut sääksi pyöräytti ensimmäisen munansa. Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämä sääksikamera sijaitsee Seilin saarella noin 35 metriä korkean valaistun linjamerkin päällä ja seuraa pesää ympäri vuorokauden.

– Muninta tapahtui keskiviikkona. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen tapahtuma, että sääksipariskunta on täysin uusi. Emme ole tunnistaneet vielä kumpakaan lintua. Linnuilla ei ole rengasta jalassaan, joten emme tiedä niistä mitään, kertoo Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen.

Poikaset kuoriutuvat kuukauden päästä

Uutisista kerrottiin myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen Facebook-sivuilla (siirryt toiseen palveluun). Tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen kertoo, että uutinen aiheutti piikin live-kameraan (siirryt toiseen palveluun).

– Pelkästään munintauutisen jälkeen kameraa kävi katsomassa yli 8 000 henkilöä. Määrä on kymmenkertainen muuhun toimintaamme verrattuna. Sääksikameraa käy katsomassa vuosittain miljoonia ihmisiä, Hänninen kuvailee.

Poikaset kuoriutuvat toukokuun lopulla, tai kesäkuun alussa. Heinäkuun loppuun mennessä poikaset ovat kasvaneet niin paljon, että ovat lentokykyisiä.

Hänninen kertoo, että sääkset ovat hyvin tarkkoja pesintäaikataulun puolesta.

– Vaikka vuodet eivät ole säiden puolesta veljiä keskenään, niin tuntuu, että sääkset ovat pesintäaikataulussaan kellon tarkkoja. Riippumatta siitä, vaihtuuko sääskipariskunta vai ei. Ne hoitavat asiansa.

Poikasilla on edessään kesällä rengastus.

– Poikaset rengastetaan, kun ne ovat lentokykyisiä. Aikuisetkin rengastamme, jos se vain onnistuu. Niitä voi olla vaikea saada kiinni, emmekä halua häiritä liikaa pesää. Jos me emme onnistu, niin joku muu toivottavasti, Hänninen sanoo.

Kamera entistäkin tarkempi

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun sääksikamera vaihdettiin keväällä teräväpiirtoaikaan.

– Saimme Suomen Luonnonsuojelun säätiöltä lahjoituksen uuden kameran hankkimiseksi. Tuore kamera asennettiin paikoilleen helmikuussa. Siinä on vielä vähän ongelmaa äänen kanssa. Emme ole saaneet ääntä niin hyväksi kuin haluaisimme, joten sitä tulemme säätämään vielä uudestaan. Todennäköisesti syksyllä.

Hänninen kuvailee suositun kameran vaikutusta yliopistolle suureksi.

– Tällä on Turun yliopistolle iso merkitys. Yliopiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen osallistuminen ja tämä on hyvin helppo ja luonteva tapa kertoa, mitä yliopisto tekee luonnon tarkkailuun liittyen.

Lue lisää:

Seilin saaren sääksikameraan ilmestyi odotettu petolintu