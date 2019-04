Ensimmäiset tiedot Mosambikin syklonista: taloja tuhoutunut, laivoja uponnut, moniin alueisiin ei ole saatu lainkaan yhteyttä

Voimakas sykloni on tehnyt tuhojaan Mosambikin koillisosissa. Pelastusviranomaisten mukaan myrsky on tuhonnut suuret määrät taloja Macomian alueella. Ibossa taas jopa 90 prosenttia taloista on saattanut tuhoutua, kertoo paikallinen kansalaisjärjestö.

Palman kaupungin edustalla on uponnut neljä laivaa. Kuolonuhreja on raportoitu vasta yksi Pemban kaupungista.

Tietoja tuhoista on saatu vasta hyvin vähän, sillä myrsky on katkaissut yhteyksiä laajoilla alueilla. Neloskategorian sykloni Kenneth iski Mosambikin koillisrannikolle torstaina.

Kenneth on jo toinen voimakas sykloni, joka on iskenyt Mosambikiin viime aikoina. Maaliskuussa sykloni Idai surmasi yli tuhat ihmistä Mosambikissa ja eteläisessä Afrikassa.

Myrsky on tuomassa Mosambikiin voimakkaita sateita ja niiden myötä tulvia. Juuri tulvat aiheuttivat valtaosan myrskykuolemista ja tuhoista maaliskuussa.

