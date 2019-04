Kemin kaupunginjohtaja: Metsä Groupin uusi biotuotetehdas on loistouutinen – "Kaupungille kertyy pottia miljoonatolkulla"

Kemissä uutinen biotuotetehtaan suunnittelun etenemisestä on otettu ilolla vastaan. Alueelle on pitkään odotettu suurempaa investointia, joka toisi uutta elinvoimaa metsäteollisuuden rakennemuutoksen ravistelemalle seutukunnalle.

– Tämä on loistouutinen. Hyvällä mallilla ollaan, kun toimijalla on lihakset ja paukut, osaaminen riittää ja on näyttöjä Äänekosken tehtaasta, kommentoi Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Nissinen tähdentää, että kyse on koko Pohjois-Suomen hankkeesta.

– Pelkästään raaka-aineen korjuualue on säteeltään hyvinkin parisataa kilometriä, hän sanoo.

Infra on saatava kuntoon

Nissinen muistuttaa, että hankkeen toteutuminen vaatii myös valtiovallan panostusta.

– Pitää saada tukea Ajoksen väylän syväykseen ja tiestöön ihan alimmalle tieverkolle, mistä raaka-ainetta tulee. Lisäksi on hoidettava tietyt rautateiden sähköistämiset, kuten Laurila–Tornio ja Kolarin rata. On hallituspohja mikä vaan, kirjaukset on saatava listoille ja sitä myötä kilpailukykyä ja työllisyyttä eteenpäin, Nissinen sanoo

Myös Kemin kaupungin on tehtävä satsauksia.

– Tiedostamme tietysti, että katuverkkoihin liittyvissä investoinneissa kaupungin on kannettava oma kortensa kekoon ja samaten satamayhtiön kautta väylän syväyksessä. Joka tapauksessa kaupungille kertyy pottia miljoonatolkulla, Nissinen sanoo.

Työllisyysvaikutukset ovat merkittävät

Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on 10 000 henkilötyövuotta. Valmis tehdas työllistää koko arvoketjussa 2 500 ihmistä, mikä on 1 500 enemmän kuin tällä hetkellä.

– Puhutaan todella merkittävästä sysäyksestä. Uskon, että välillisiä vaikutuksia tulee bio- ja kiertotalouteen, majoitukseen ja palveluihin yleensä, Nissinen arvioi.

Meri-Lapin kunnista työttömyys on korkeinta juuri Kemissä, joten myönteiset työllisyysvaikutukset olisivat tervetulleita.

Kemissä on panostettu kiertotalouteen jo aiemmin. Kemiin on perustettu Sitran ja kaupungin yhteistyönä valtakunnallinen kierto- ja biotalouden osaamiskeskus.

