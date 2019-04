Pienhiukkasia, otsonia ja pöllyävää hiekoitusta – ulkoilma ei todellakaan ole nyt priimaa

Viimeistään ensi viikolla sateet laskevat otsonipitoisuutta. Pienhiukkastasokin on laimenemassa Etelä-Suomessa.

Ympäri Suomea on nyt useita ulkoilman laatua ja ihmisten oloa heikentäviä tekijöitä, sanoo Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Pia Anttila. Etelä-Suomesta Oulun korkeudelle asti on kulkeutunut parin viime päivän aikana pienhiukkasia Itä-Euroopan maastopaloista ja kulotuksista. Myös katupölyn harjaus on vielä kesken monessa kaupungissa ja siitepölykeväänkin arvioidaan olevan hankala.

Lisäksi tällä viikolla alailmakehän otsonipitoisuus on ollut hieman koholla. Se on huonontanut ilmanlaatua eri puolilla Suomea, jopa Lapin pienemmissä taajamissa.

– Tietysti hankaloittaa niiden ihmisten oloa, jotka herkemmin reagoivat, Pia Anttila sanoo.

Ulkoilman otsonipitoisuus kohoaa ilmansaasteiden ja korkeapaineen yhteisvaikutuksesta.

– Meille on kulkeutunut otsonipitoista ilmaa Keski-Euroopan tiheästi asutuilta alueilta.

Anttilan mukaan lukemat eivät ole vielä terveydelle haitallisia, mutta ulkoilijat voivat saada ärsytysoireita.

Helpotusta luvassa

Viimeistään ensi viikolla sateet laskevat ainakin otsonitasoa koko Suomessa.

– Etelässä alkaa jo pilvistellä, vappuun mennessä alkaa tämä helpottaa. Pienhiukkasepisodikin on laimenemaan päin parin päivän aikana.

Sade tuo helpotusta myös katuhiekan pöllyämiseen, Anttila sanoo.

Lapissa havaittu Saharasta maamme ylle kulkeutunut hiekka ei voi Pia Anttilan mukaan heikentää hengitysilman laatua. Hiekkaa on vähän ja se on kymmenen kilometrin korkeudessa ilmakehässä.