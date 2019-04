ILO: Qatar luopuu kiistanalaisesta siirtotyöläisten lähtöviisumista lopullisesti

Qatar aikoo luopua kiistanalaisesta siirtotyöläisten lähtöviisumista vuoden loppuun mennessä, YK:n Kansainvälinen työjärjestö ILO kertoi perjantaina.

ILO:n mukaan lähtöviisumi poistettiin suurimmalta osalta työntekijöitä viime vuonna. Nyt se on tarkoitus poistaa lopuiltakin, kertoi ILO:n Dohan-toimiston päällikkö Houtan Homayounpour uutistoimisto AFP:lle.

Kafala-nimellä tunnettu sponsorijärjestelmä on vaatinut, että ulkomainen työntekijä saa työnantajaltaan luvan poistua maasta.

Siirtotyöläisten asema on Qatarissa heikko, mutta Qatar on parantanut käytäntöjään sen jälkeen, kun se sai järjestettäväkseen vuoden 2022 jalkapallon MM-kilpailut. Qatarissa on esimerkiksi otettu käyttöön runsaan 180 euron minimikuukausipalkka.

Qatarissa työskentelee noin kaksi miljoonaa ulkomaalaista. Monet heistä ovat suoraan tai epäsuorasti tekemisissä jalkapallokisojen rakennusprojektien kanssa.

Lähteet: AFP