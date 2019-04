Skeptisesti rokotuksiin suhtautunut Donald Trump kehottaa suojautumaan tuhkarokolta – Yhdysvalloissa tuhkarokkotapaukset ennätyslukemissa

Kyltti New Yorkin Williamsburgissa varoitti torstaina astumasta sisään terveysklinikalle, jos oireita tuhkarokosta on.

Kyltti New Yorkin Williamsburgissa varoitti torstaina astumasta sisään terveysklinikalle, jos oireita tuhkarokosta on. Justin Lane / EPA

Tuhkarokkotapauksissa on maailmanlaajuisesti kasvua jo 300 prosenttia viime vuodesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti perjantaina ihmisiä ottamaan rokotteen tuhkarokkoa vastaan. Hänen mukaansa rokotukset ovat "niin tärkeitä".

Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa.

Kommentit ovat muutos presidentin aiempaan rokotteita epäilevään linjaan. Vuosina 2012 ja 2014 Trump antoi tviiteissään ymmärtää, että autismin ja rokotteiden välillä on yhteys.

Terveysviranomaisten mukaan näin ei ole, muistuttaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi hiljattain julkaistu laaja tanskalaistutkimus kumoaa jälleen yhteyden MPR-rokotteen ja autismin välillä.

Yhdysvalloissa jo lähes 700 tautitapausta

Trumpin kommentteihin epäilemättä vaikuttaa tuhkarokkotapausten määrän kasvu.

Yhdysvalloissa on tänä vuonna rekisteröity jo 695 tuhkarokkotapausta. Määrä on korkein sitten vuoden 2000, jolloin terveysviranomaiset julistivat taudin voitetuksi Yhdysvalloissa.

Rokotteiden ottamista vastustetaan paitsi sairauksien pelossa, myös esimerkiksi uskonnollisista syistä.

Ennen pääsiäistä New Yorkin Williamsburgissa levisi paha tuhkarokkoepidemia. Kaupunginosassa elää paljon ortodoksijuutalaisia, joista osa vastustaa rokotteita. Sittemmin joissain Brooklynin osissa on määrätty rokotepakko, jotta tuhkarokkoepidemia saadaan kuriin.

Kaliforniassa opiskelijoita karanteeniin

Kalifornian Los Angelesissa kahden yliopiston kampuksella määrättiin tällä viikolla opiskelijoita ja henkilökuntaa karanteeniin. Heidän pelätään saattaneen altistua tuhkarokolle. Toisen yliopiston kirjastossa vieraili ihminen, joka saattaa tartuttaa tuhkarokkoa, toisessa tuhkarokon saanut opiskelija osallistui luennoille.

Alun perin tällä viikolla määrättiin karanteeniin 200 ihmistä, joita joko ei ole rokotettu tai jotka eivät ole pystyneet todistamaan immunitettiään. Määrä on pienentynyt sitä mukaa, kun ihmiset ovat kyenneet todistamaan immuniteettinsä.

Karanteeniin määrättyjä on kehotettu pysymään kotona ja välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa niin paljon kuin mahdollista. Karanteenimääräykset voivat kestää jopa 21 päivää. Yliopistoilla ne loppuvat New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ensi viikolla.

Kaliforniassa hyväksyttiin vuonna 2016 laki, joka vaatii kaikkia opiskelijoita ottamaan rokotuksen, ellei lääkäri toisin määrää, kertoo Los Angeles Times (siirryt toiseen palveluun). Silti puutteita rokotuskattavuudessa on yhä.

Tuhkarokko tarttuu erittäin helposti

Tuhkarokko on tarttuu erittäin helposti (siirryt toiseen palveluun), ja se voi olla vakava tauti kaiken ikäisille. Vuonna 2017 tuhkarokkoon kuoli maailmanlaajuisesti lähes 110 000 ihmistä.

Tuhkarokkotapausten nousu on maailmanlaajuinen huolenaihe. Maailman terveysjärjestölle WHO:lle (siirryt toiseen palveluun) on raportoitu tänä vuonna jo yli 110 000 tuhkarokkotapausta. Nousua vuoden takaisesta on 300 prosenttia.

WHO:n mukaan rokotekattavuus on jämähtänyt maailmanlaajuisesti 85 prosenttiin. Epidemioiden estämiseksi riittävä taso olisi 95 prosenttia. WHO laskee ensimmäisen rokoteannoksen kattavuutta.

Vuonna 2016 Suomessa syntyneistä lapsista 96 prosenttia on saanut MPR-rokotteen sai eli tuhkarokko-vihurirokko-sikotautirokotteen, kertoo THL (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP, AFP