Pelastuslaitoksen mukaan useissa huoneistoissa on palovahinkoja.

20 asunnon luhtitalossa on syttynyt tulipalo Kuopiossa Savolanniemellä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt viiteen huoneistoon ja savuvahinkoja on useassa huoneistossa.

Jukka Eskanen / Yle

Tulipalossa ei ole tullut henkilövahinkoja, kertoo pelastuslaitos tiedotteessa. Syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä. Hälytys tuli iltayhdeksältä.