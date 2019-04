Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lippu-uudistus on sujunut ilman suuria ongelmia: Kaikki on mennyt paremmin kuin luultiin

Helsingin seudun joukkoliikenteen jättimäinen lippu-uudistus on sujunut tähän mennessä ilman isoja ongelmia. Siirtymä uuteen hinnoittelumalliin lähti liikkeelle lauantaina aamuyöllä matkakortinlukijoista, mobiilisovelluksesta ja kertalippuautomaateista.

– Kaikki on mennyt tosi hienosti, ehkä paremminkin kuin mitä luultiin, kertoo osastonjohtaja Mari Fink HSL:stä.

Flinkin mukaan kaikki laitteet näyttävät tällä hetkellä uutta hinnoittelua. Uuden tariffin mukaisia lippuja on ostettu jo kymmeniä tuhansia.

Flink sanoo, että ongelmia ilmaantui aamuyöllä vain vähän. Jotkut yksittäiset kortinlukijat eivät toimineet uuden vyöhykemallin mukaisesti, mutta viat saatiin korjattua nopeasti.

– Myöskään mobiilisovelluksessa kaikki eivät pystyneet ostamaan opiskelijalippua, mutta myös tämä vika saatiin korjattua.

Matkakortteihin ei tällä hetkelä pysty lataamaan arvoa tai kautta vasta kun sunnuntaina. Myyntijärjestelmän päivitys uuteen vyöhykemalliin on tarkoitus päivittää lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

– Haluamme tehdä uudistuksen vaiheittain ja testata myyntijärjestelmät, jotta huomenna matkakortille arvon lataaminen onnistuu varmasti.

Flink uskoo myös maanantain sujuvan hyvin, kun suuri määrä töihin meneviä ihmisiä matkustaa ensimmäistä kertaa uudistuksen jälkeen. Hän povaa erityisesti maanantain olevan vilkas päivä uusien kausilippujen osalta.

– Monet ostavat maanantaina uuden kausilipun, koska ovat tietoisesti halunneet edellisen kausilippunsa loppumaan perjantaina ennen uudistusta.

Tästä on kyse – näkövammaisten matkustaminen helpottuu

Aiemmin kuntarajoja noudattaneet lippualueet korvattiin uusilla vyöhykkeillä. Vyöhykkeet on nimetty kirjaimin ABCD.

Vyöhykkeillä A, B ja C ostetaan joko AB-, BC- tai ABC-lippu sen mukaan, millä alueella liikkuu. D-vyöhykkeelle voi ostaa erillisen lipun.

Hinnastot pääset näkemään HSL:n sivuilta tästä (siirryt toiseen palveluun). Myös alennuslippujen hintoihin on tullut joitain muutoksia esimerkiksi opiskelijoiden osalta.

Sen sijaan esimerkiksi näkövammaisilla on jatkossa vapaa matkustusoikeus ilman, että sitä on sidottu kotikuntaan. Tämä koskee ihmisiä, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 prosenttia.

