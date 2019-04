Hallitusvastuu vai oppositiotaival? Kuka korvaa Sipilän? Kysyimme keskustaväeltä, miten turpaansa saanut puolue kokoaa itsensä

Keskustan puoluevaltuusto on ruotinut vaalitappion syitä ja seurauksia Riihimäellä puoluevaltuuston kokouksessa tänä viikonloppuna.

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä piti puoluevaltuuston kokouksen aluksi poliittisen katsauksen, jossa ruodittiin historiallisen vaalitappion syitä.

Sipilä näkee puolueen suuntaavan oppositioon. Kynnys hallitukseen lähtemiselle on hänen mielestään korkea.

Tuntuma Riihimäen kokousväen keskuudessa oli samansuuntainen. Tosin hallitusovi näyttää olevan eräiden mielestä enemmän raollaan kuin toisten.

Kysyimme neljältä puoluevaltuuston jäseneltä vastaukset kolmeen ajankohtaiseen kysymykseen.

Pekka Tynell / Yle

Matti Kämäräinen, puoluevaltuuston jäsen, Pohjois-Karjalan piiri

Mikä on keskustan suunta: hallitustie vai oppositiotaival?

– Kuunnellaan ja katsotaan kysymykset, jotka Rinne on jättänyt. Pystymmekö edes antamaan sellaiset vastaukset, että olemme mukana?

– Oppositioonhan sitä ollaan valmiita jäämään. Mutta kyllä siellä olisi tärkeitä asioita tulossa päätettäväksi: esimerkiksi terveydenhuollon rahoitusjärjestely. Se jos kuntien vastuulla täysin pysyy, niin tilanne on kestämätön.

– Mutta katsotaan ensin mitä vaalien voittajat tekevät, saavatko ne aikaan koalition. Sanoisin, että keskusta on joskus livahtanut [hallitukseen] sieltä takaportin kauttakin.

– Keskustahan on tottunut kantamaan vastuuta vaikeina aikoina. Siinä mielessä uskon, että puoluevaltuusto ja -hallitus tarvittaessa näyttäisivät vihreää valoa myös hallitukseen menolle.

Kuka on suosikkisi uudeksi puheenjohtajaksi?

– Suosikkini oli Annika Saarikko, mutta kun hänellä on nyt tämä iloinen perhetapahtuma. Hän on sanavalmis ja nuorekas, ja semmosta tämmöinen harmaatukkainen ukko arvostaa.

[Saarikko kieltäytyi ehdokkuudesta aiemmin tällä viikolla perhesyihin vedoten.]

– Mutta on tässä joku toinenkin nimi jo mielessä. Mutta sitä en uskalla julkisuuteen antaa, että tutkailen vaan nyt.

Sataan vuoteen surkein vaalitulos – yhdellä lauseella, miten tästä eteenpäin?

– Keskusta on aina ollut vahvimmillaan silloin kun se on ahdistettuna: silloin se kokoaa voimansa ja nousee uuteen kukoistukseen. Mutta tie on kyllä nyt pidempi – huipulle ei ole nyt suoraa tietä.

Pekka Tynell / Yle

Hanna Markkanen, puoluevaltuuston jäsen, Pohjois-Pohjanmaan piiri

Mikä on keskustan suunta: hallitustie vai oppositiotaival?

– Lähtisin tässä vaiheessa opposition taipaleelle. Toki vaalit olivat erikoiset. Kun voittaja sai 17,7 prosenttia äänistä, niin hallitusneuvottelut ovat todella vaikeat ja erikoiset.

– Ei hallitusovea ole vielä täysin suljettu. Keskustassa ajatellaan, että isänmaan etu menee aina puolueen edun edelle.

Kuka on suosikkisi uudeksi puheenjohtajaksi?

– Odotan, että kesän aikana alkaa nimiä nousemaan. Keskusta on sillä tavalla elinvoimainen, että meillä on paljon nousevia ja nuoria kykyjä. Oma ehdokkaani voisi olla Antti Kaikkonen, hänet näen kyllä tulevaisuuden kasvona.

Sataan vuoteen surkein vaalitulos – yhdellä lauseella, miten tästä eteenpäin?

– Tolkun keskilinjalla eteenpäin.

Pekka Tynell / Yle

Juho Korpela, Keskustanuorten edustaja puoluevaltuustossa

Mikä on keskustan suunta: hallitustie vai oppositiotaival?

– Historiallisen murskatappion jälkeen olisi minusta todella outoa, jos tästä vielä lähdettäisiin hallitukseen. En näe sellaista mahdollisuutta.

– Silmissäni ovi on jo sulkeutunut käytännössä kokonaan. Mutta hallituskysymyksiin vastaaminen sinänsä on paikka profiloitua ja ehkä hakea uutta alkua puolueelle.

Kuka on suosikkisi uudeksi puheenjohtajaksi?

– On liian aikaista puhua siitä, koska nyt pitäisi käydä kriittisesti läpi tämä neljän vuoden hallitustaival. Sen jälkeen vasta voidaan lähteä miettimään, kuka on seuraava puheenjohtaja.

– Varmasti löytyy hyviä ehdokkaita. Toivon syksyn puoluekokouksessa linjavaalia eli aidosti eri vaihtoehtoja. Annika Saarikko oli oma suosikkini, kunnes hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä. Nyt oma suosikki on vielä haussa.

Sataan vuoteen surkein vaalitulos – yhdellä lauseella, miten tästä eteenpäin?

– Raikasta ja ravistelevaa keskustelua siitä, mikä meni vikaan ja mitä pitää tehdä tulevaisuudessa eri tavalla, koska sama meno ei voi jatkua.

Pekka Tynell / Yle

Hanna Pesonen, puoluevaltuuston jäsen, Peräpohjolan piiri

Mikä on keskustan suunta: hallitustie vai oppositiotaival?

– Sanoisin tässä kohdassa, että oppositioon. Mutta sitten jos ei muuhun tulokseen päästä, niin onhan keskusta perinteisesti ollut aina vastuunkantaja. Kynnys on kuitenkin korkea, joten kyllä minä tässä vaiheessa opposition puolesta puhuisin.

– En osaa sanoa, kuinka monta senttiä hallitusovi on vielä raollaan, mutta toivoisin, että ei lainkaan – mieluummin oppositioon.

Kuka on suosikkisi uudeksi puheenjohtajaksi?

– Tämä on kyllä paha kysymys. Kyllä varmaankin Antti Kaikkonen on se minun henkilökohtainen suosikkini.

Sataan vuoteen surkein vaalitulos – yhdellä lauseella, miten tästä eteenpäin?

– Pitää uskoa tulevaisuuteen ja elämään ja siihen, että se kantaa.