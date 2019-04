Näin Antti Rinne väisteli kysymyksiä Ylen Ykkösaamussa: "Tässä tilanteessa en kerro mitään muuta kuin sen, että tavoittelen enemmistöhallitusta"

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei edelleenkään ota kantaa siihen, mikä olisi hänelle ihanteellinen hallituskokoonpano.

TV1:n Ykkösaamussa lauantaina vieraillut Rinne kiersi esimerkiksi kysymykset siitä, onko perussuomalaiset rajattu ulos hallituksesta näiden ilmasto- ja EU-linjausten vuoksi.

– Toivon todellakin että kaikki puolueet nyt sitoutuvat vastaamaan vakavasti, sillä tarkoituksella, että ovat käytettävissä hallituspuolueena, myös perussuomalaiset. Kaikkien puolueiden vastaukset tullaan käsittelemään samalla tavalla, sanoi Rinne.

SDP:n linja on, että tulevan hallituksen tulee sitoutua ilmastopolitiikassaan lämpenemisen pysäyttämiseen enintään 1,5 asteeseen. Perussuomalaiset on ainoa eduskuntapuolue, joka ei ole sitoutunut tähän tavoitteeseen.

Voit katsoa lähetyksen klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Rinne haluaa tuhat uutta lääkäriä tai hoitajaa

Hallitustunnustelija Rinne jätti eilen perjantaina eduskuntapuolueille joukon kysymyksiä, joilla SDP yrittää nyt haarukoida mitkä puolueet voisivat aloittaa hallitusneuvottelut.

Hallituspohjaan, tai tavoittelemaansa “dream teamiin” Rinne ei lauantaina halunnut oottaa kantaa. Rinteen mukaan tavoitteena on muo­dos­taa vah­va enem­mis­tö­hal­li­tus, jol­la on tu­ke­naan "rei­lus­ti yli sata" kan­sa­ne­dus­ta­jaa edus­kun­nas­sa.

Hallituksen tärkeimmiksi tavoitteiksi Rinne asettaa hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin ja ja tuhannen uuden lääkärin tai hoitajan palkkaamisen perusterveydenhoitoon.

Mitä Rinne tarkalleen ottaen sanoi?

Näin Rinne vastasi eräisiin keskeisimmistä juontaja Kirsi Heikelin esittämistä kysymyksistä:

Jätitte puolueille eilen kysymykset, joiden perusteella selvitätte keiden kanssa hallitusohjelmaa lähdetään neuvottelemaan. Heti kärkeen on kommentoitu että näillä kysymyksillä, joista ensimmäinen käsitteli ilmastonmuutosta ja toinen EU:ta, pelattiin perussuomalaiset ulos neuvotteluista. Mitä vastaatte?

– Meillä oli viime syksynä oli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen neuvonpito, jossa käytiin läpi Suomen ilmastopolitiikan lähtökohtia ja siellä kaikki puolueet sitoutuivat siihen, että tavoitteena on enintään puolentoista asteen lämpeneminen, ja että Suomi on hiilineutraali 2030–2040-luvuilla. Olisi perin kummallista, kun monissa erilaisissa selvityksissä kansalaiset kantavat erityisen paljon huolta juuri ilmastonmuutoksesta, että siitä ei sitten kysyttäisi hallitusta muodostettaessa.

– Minun mielestäni on ehdottomasti selvää, että Suomen täytyy tähän puoleentoista asteen tavoitteeseen kiinnittyä.

Mutta perussuomalaiset eivät sitoutuneet tähän tavoitteiseen, ja jos eivät sitoudu nytkään, niin oliko se siinä?

– Toivon todellakin, että kaikki puolueet nyt sitoutuvat vastaamaan vakavasti, sillä tarkoituksella että ovat käytettävissä hallituspuolueena, myös perussuomalaiset. Siis tämä koskee kaikkia puolueita.

– Kaikkien puolueiden vastaukset tullaan käsittelemään samalla tavalla. Tavoitteena on arvioida niitä nimenomaan näiden kysymysten kuvaamien ilmiöiden kautta: miten suhtaudutaan maailmaan, jossa meidän mielestä pitää asioita pistää toteutumaan.

Mikä olisi teidän Dream Team, minkälainen hallituskokoonpano?

– On aivan luonnollista, että tässä tilanteessa en kerro yhtään mitään muuta kuin sen, että tavoittelen sellaista enemmistöhallitusta, jolla on riittävä kansanedustajamäärä eduskunnassa, ja joka kykenee tekemään niitä isoja rakenteellisia muutoksia, korjaamaan suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä, kääntämään suunnan kohti tasa-arvoa ja heikoimmista ihmisistä huolehtimista. Joka kykenee tekemään investointeja tulevaisuuteen, erityisesti koulutuksen ja osaamisen puolella, mutta myös palauttamaan tutkimuksen ja tieteenteon kunniaan. Huolehtimaan siitä, että työelämä on reilujen pelisääntöjen ja ahkerien ihmisten palkitsevaa työelämää.

Mikä on riittävä enemmistö hallitukselle?

– Tässäkin sanon vain, että reilusti yli sata kansanedustajaa eduskunnassa.

Mikä on se yksi iso tavoite Rinteen hallitukselle seuraavalle neljälle vuodelle?

– Ikääntyvien määrä kasvaa nopeasti ja, kuten viime talven keskusteluista havaittiin, meillä on isoja ongelmia ihmisten hoivan toteuttamisessa, laadussa ja saatavuudessa. SDP antoi selkeästi vaalilupauksen, joka tullaan pitämään, että jos me olemme mukana hallituksessa, hoitajamitoitus kirjataan lakiin.

– Vaadimme, että hallitusohjelmaan kirjataan, että vähintään tuhat uutta hoitajaa ja lääkäriä lisää palkataan. Olemme myös sitä mieltä, että perusterveydenhoitoon tarvitaan hoitotakuu kiireettömiin hoitoihin. Seitsemän päivän kuluessa pitää päästä lääkärin hoitoon, kun hoidon tarve on todettu.