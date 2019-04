Herätys: Eutanasia teemoittaa Espanjan vaaleja, USA:ssa taas isku synagogaan, poliitikon ammatti voi kulkea suvussa, sää viilenee etelässäkin

Espanjassa parlamenttivaalit, eutanasia yhtenä teemana

Espanjalaiset äänestävät tänään parlamenttivaaleissa. Poliittisten teemojen, kuten Katalonian itsenäisyyskysymyksen lisäksi keskusteluun on vaalien alla noussut myös eutanasian salliminen. Tunteita on herättänyt etenkin tapaus, jossa madridilaismies auttoi MS-tautia sairastanutta vaimoaan kuolemaan ja sai siitä syytteen.

Yksi kuoli iskussa synagogaan Yhdysvalloissa

Poliisi kertoi ottaneensa kiinni 19-vuotiaan miehen synagoga-ammuskeluun liittyen. San Diegon piirikunnan sheriffi Bill Gore pitää kuvassa tiedotustilaisuutta medialle. David Maung / EPA

Kalifornian San Diegon lähellä on tapahtunut synagoga-ammuskelu, jossa on kuollut yksi ja haavoittunut kolme ihmistä. Yksi haavoittuneista oli synagogan rabbi. Yhdysvaltain historian tuhoisimmasta juutalaisiin kohdistuneesta iskusta Pittsburghissatulee tänään kuluneeksi tasan puoli vuotta.

Politiikan tekeminen voi olla sukuvika

Eero ja Eveliina Heinäluoma. Laura Railamaa / Yle

Vasta valitussa eduskunnassakin on useita kansanedustajia, joille politiikan tekeminen on “sukuvika.” Myös heidän vanhempansa ovat olleet kansanedustajia. Tutusta sukunimestä voi olla vaaleissa etua, mutta Eeva Kallin (kesk.) ja Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan äänestäjät vakuutetaan lopulta omalla persoonalla ja omilla teoilla.

Suomalaisperhe kirjeenvaihdossa Japanin keisarinnan kanssa vuosikymmeniä

Hirvenojan perhe tapasi Japanin keisariparin Suomessa vuonna 2000. Ylhäällä lapset Henri (vas), Marko ja Tuike. Alhaalla vanhemmat Terttu ja Tapani Hirvenoja. Henri Hirvenojan kotialbumi

Japanissa vaihtuu ensi viikolla valta, kun keisari Akihito luopuu vallasta ja häntä seuraa tehtävässä kruununprinssi Naruhito. Suomalainen Hirvenojan perhe on ollut keisarinna Michikon kanssa kirjeenvaihdossa yli 30 vuoden ajan. Henri Hirvioja kertoo, minkälaista on tavata lähes jumalan asemassa oleva keisarinna kuninkaallisessa palatsissa.

Myös etelässä viilenee

Yle Sää

Sää viilenee tänään myös maan etelä- ja länsiosassa. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään selkää ja poutaa. Päivän ylimmät lämpötilat liikkuvat 7–15 asteen välillä. Maan pohjoisosassa on pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa mittari saattaa nousta 5–10 plusasteeseen. Osaan maata on annettu metsä- tai ruohikkopalovaroitus. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.