Etelä-Suomessa vappuna poutasäätä – pohjoisessa pilvisempää ja vähäistä sadetta

Vapunjuhlintaan on syytä ottaa tänäkin vuonna myös hieman lämpimämpää vaatetta. Viikonvaihteen poikkeuksellisen lämmin jakso on toistaiseksi ohi, ja kylmä ilmavirtaus valtaa Suomen.

– Etelä-Suomessa luvassa ei ole räntäsateita, mutta viikonvaihteen kesäinen sää on toistaiseksi ohi. Vappuna lämpötila on etelässäkin vähän päälle 10 astetta. Rannikkoalueilla voi olla myös huomattavasti viileämpää, jos tuuli puhaltaa mereltä päin. Pohjoisempana sää on pilvisempää ja sateiltakaan ei vältytä, sanoo meteorologi Mikael Frisk Ilmatieteenlaitokselta.

Pohjoisimpaan Lappiin lumikuuroja

Viimeisimmät säätiedot kertovat, että pilvisyys lisääntyy jo maanantaina Itä- ja Pohjois-Suomessa. Sää kuitenkin vielä poutaista. Aurinkoisinta on lännessä.

Tiistaina pilvisyys vaihtelee ja voi lännessä olla paikoin runsasta. Paikoin tulee myös jokunen sadekuuro.

Myös pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Pohjoisimpaan Lappiin levinnee myös heikkoja lumisateita, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Tiistaina päivälämpötila on läntisimmässä Suomessa 12–15 astetta, muuten 10 asteen vaiheilla, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2–5 astetta.

Vappupäivänä keskiviikkona pohjoisessa on pilvistä ja sataa monin paikoin, Pohjois-Lapissa lunta. Sen sijaan maan eteläosissa sää jatkuu poutaisena myös vappupäivänä.

Maasto monin paikoin poikkeuksellisen kuivaa

Vähäisten sateiden takia maasto on monin paikoin poikkeuksellisen kuivaa.

Metsäpalovaroitus jatkuu suuressa osassa maata vapun yli, joten avotuletekoa on syytä välttää vappuna.