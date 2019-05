Eurooppa-kirje: Loppuunmyyty EU-tilaisuus, outo päätös Espanjassa ja lehdistön helmet

Tervetuloa Ylen Eurooppa-uutiskirjeen pariin! Kirjoitan tätä historiallista ensimmäistä kirjettä lentokoneessa matkalla Brysselistä Dubliniin tekemään eurovaaleihin liittyvää juttua.

Eurooppa-kirje ilmestyy aina perjantaiaamuisin, ja joka kirjeen alussa on tunnelmia ja ajatuksia kuluneelta viikolta. Tänään kirjoitusvuorossa olen minä, ensi viikolla kirjeenvaihtaja Anna Karismo.

Joka perjantai nostamme myös esiin yhden some-huomion ja kiinnostavan tilaston. Kirjeen loppuosasta voit lukea minun ja muiden Eurooppaa seuraavien toimittajien poimintoja viiikon oleellisista Eurooppa-jutuista sekä muutamasta vanhemmasta jutusta tai ohjelmasta, jotka ovat uudestaan ajankohtaisia.

Ihan lopussa kerron vielä, mitä Euroopassa ja unionissa on luvassa ensi viikolla. Mutta ensin kuluneeseen viikkoon!

Vaaleihin on nyt alle neljä viikkoa aikaa. Brysselissä varsinaista huumaa ei ihan vielä näy, sillä europarlamentin jatkoon pyrkivät jäsenet kampanjoivat omilla kotikonnuillaan. Jos olisin suomalaisen demariehdokkaan puheenkirjoittaja, olisin ottanut vappupuheessa kaiken irti keskustavasemmiston vaalivoitoista Espanjassa (siirryt toiseen palveluun) ja Suomessa.

Ei täkäläinenkään eurovaalimaisema nyt ihan autio ole. Kävin maanantaina Alankomaiden puolella Maastrichtissa seuraamassa eurooppalaisten puolueiden kärkiehdokkaiden vaalitenttiä. Sieltä löytyikin eurooppalaisen kansanvallan utopia!

Viisi ehdokasta väittelivät Vrijthof-teatterissa. Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet katsomoon, joten viereiselle torille oli järjestetty ulkoilmakatselumahdollisuus isolta screeniltä. Etäkatselutilaisuuksia järjestettiin myös muilla paikkakunnilla. Tentin sisällöstä pääset kärryille esimerkiksi Politicon hetki hetkeltä (siirryt toiseen palveluun) -seurannasta.

Ei siis katsomaan Beyoncén keikkaa, vaan Euroopan tason poliittista väittelyä, jossa esiintyivät Valentina Tomič, Frans Timmermans, Bas Eickhout, Jan Zahradil ja Guy Verhofstadt. Eräänlainen nörttien festivaali. Tentin teemoista voit lukea tarkemmin jutustani tästä.

No, Maastricht ei ole Lahti, vaikka väkiluku onkin sama. Maastrichtin yliopistossa on iso EU-tutkimuksen ohjelma, ja valtaosa katsojista oli yliopiston opiskelijoita. Mutta eurooppalaisia nuoria yhtä kaikki, joiden kanssa keskusteleminen oli avartavaa.

–Ihailen Verhofstadtia, mutta ollakseni rehellinen, tämä oli Timmermansin show, sanoi kreikkalainen opiskelija Nick minulle väittelyn jälkeen.

Moni oli pettynyt siihen, että Euroopan kansanpuolueen EPP:n ehdokas Manfred Weber oli päättänyt mennä väittelyn sijaan Saksan entisen valtiovarainministerin Theo Waigelin syntymäpäiville Müncheniin.

Kärkiehdokkaat ovat poliitikkoja, joita juuri kukaan ei tunne heidän kotimaidensa ulkopuolella. Mutta siellä täällä on näköjään siis asianharrastajia, joita tällainen keskustelu kiinnostaa. Viisi vuotta sitten Maastrichtin väittelyssä oli mukana Jean-Claude Juncker, joka sittemmin nousi komission puheenjohtajaksi.

Sainkin Maastrichtin-reissulla opetuksen: Eurovaaleissa ei ole kyse vain siitä, miten ison äänisaaliin erilaiset protestiliikkeet ja kansallismieliset puolueet saavat. Euroopassa on paljon oikeistopopulistien äänestäjiä. Mutta toisella laidalla on myös idealistista nuorta porukkaa, joka kokee Euroopan asiat omikseen.

Kansainvälisessä lehdistössä EU-teemaan aletaan selvästi panostaa kuukausi ennen vaaleja. Esimerkiksi Financial Times julkaisi kattavan interaktiivisen oppaan (siirryt toiseen palveluun). Ranskankielentaitoiset taas voivat lukea suuria sanoja Le Monden analyysista (siirryt toiseen palveluun). Asiantuntijan mukaan EU-vaaleista "ei pidä etsiä terapiaa kansallisille neurooseille". Thierry Libaertin mukaan EU pitäisikin julistaa "hätätilaan" koska sen demokratia on uhattuna. Ranskalaisen dramaattista!

#FAKTA: Suomi pärjääkin hyvin työllisyysvertailuissa!

Lähde Eurostat, kuvamuokkaus Eetu-Mikko Pietarinen

Suomessa ollaan kovin huolissaan työllisyysasteesta: töihin pitäisi saada yhä useammat, ja pidempään pitäisi jaksaa. Tuoreesta Eurostatin tilastosta (siirryt toiseen palveluun)käy ilmi, että Suomi on onnistunut nostamaan työllisyysastettaan toiseksi eniten EU-alueella, eniten Kyproksen jälkeen.

Ikääntyvien työllisyysasteessa ollaan näpsäkästi yli keskiarvon. Suomalaista keskustelua hämää hieman, että vertaamme niin usein Ruotsiin ja Tanskaan – jotka ovat työllisyysasteen huippumaita. Senkin näet täältä (siirryt toiseen palveluun).

#SOMESSA: EU:n piikkiin meni taas

Lähde: Twitter

Espanjan vaaliviranomaiset estivät tällä viikolla Katalonian ex-presidentin Carles Puigdemontin (siirryt toiseen palveluun)osallistumisen EU-vaaleihin. He eivät antaneet mitään syytä osallistumiskiellolle. Vaalikielto johtuu todennäköisesti siitä, että Puigdemont julisti Katalonian itsenäiseksi pari vuotta sitten. Sen jälkeen Espanjan keskushallinto otti Katalonian suoraan hallintaansa.

Vaaliviranomaisten päätös on kieltämättä outo. Jos ihmisiä kielletään osallistumasta demokraattisiin vaaleihin, niin kyllä se syö myös EU-parlamentin uskottavuutta. Päätös voi myös vähentää äänestämistä Kataloniassa.

Älä missaa näitä: Puolueiden EU-linjat, Brexit-tähden läpivalaisu ja Espanjan vaalien merkitys

Li Andersson Yle Uutisgrafiikka

Miten puolueiden Eurooppa-linjaukset eroavat? Ylen verkkojuttujen sarja perkaa erot, yhtäläisyydet ja muutokset. Ensimmäisenä vuorossa oli Li Anderssonin johtama vasemmistoliitto. Samalla alkoi eurovaalitenttien sarja Aamu-tv:ssä ja Ykkösaamussa, tentaattorina Pirjo Auvinen. Puolueiden järjestyksen löydät täältä. Perjantaina on keskustan ja Juha Sipilän vuoro.

Facundo Arrizabalaga / EPA

Kuuden lapsen isä, joka ei koskaan ole vaihtanut vaippaa? Sellainen on Brexitin johtohahmo Jacob Rees-Mogg, josta Esko Varho piirtää muotokuvan. Miljonääri ja poliitikko on kuin yläluokkainen sketsihahmo menneestä maailmasta – taustalla on hyvin armoton näkemys yhteiskunnasta. Lue koko juttu täältä.

Sosialistipuolueen johtaja Pedro Sánchez juhli vaalivoittoa Madridissa sunnuntaina. JuanJo Martin / EPA

Huomasitko, että Espanjassa oli kiinnostavat parlamenttivaalit juuri eurovaalien alla? Espanjan-toimittajamme Maija Salmi kertoo analyysissaan, että Madridissa liehuivat seksuaalivähemmistön sateenkaariliput, kun sosialistien voitto selvisi. Myös oikeistopopulistinen Vox-puolue nousi vaaleissa parlamenttiin.

Juhana Aunesluoma Petteri Paalasmaa / AOP

Euroopassa on pitkään uskottu, että vapaakauppa hyödyttää eurooppalaisia. Kiinan vallan kasvu, Donald Trump ja populismin nousu panevat uskon koetukselle. Näin uumoili Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunesluoma joka oli Maija Elonheimon vieraana Brysselin kone-haastatteluluohjelmassa.

Jos EU alkaa pohtia tulleja, siitä todennäköisesti nousee kiistoja jäsenmaiden välillä: erilaiset tullit kohtelevat eri maiden tuotantoa eri tavoin riippuen siitä, minkä tyyppistä tuotantoa maassa harjoitetaan. Kuuntele koko keskustelu täältä.

Greta Thunberg vetosi Euroopan parlamentin istunnossa huhtikuussa, että etenkin nuoret äänestäisivät. Patrick Seeger / EPA

Maailman toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit, jotka eivät kiinnosta äänestäjiä? Tällainenkin paradoksi liittyy EU-vaaleihin. Taustoittavassa artikkelissa käydään läpi 10 syytä, joilla orastavan vaaliväsymyksen voi kartoittaa.Miten Greta Thunberg liittyy aiheeseen? Hän kannustaa kaikkia, jotka saavat, äänestämään. 16-vuotias Thunberg ei vielä saa. Nille, joita vaaliväsymys ei vaivaa, löytyy kattava paketti eli Ylen eurovaalisivusto täältä (siirryt toiseen palveluun).

Taas ajankohtaista: Eurodemokratian kehto ja Irlannin tulenarka raja

Euroopan parlamentti Strasbourgissa. Patrick Seeger / EPA

Euroeduskunta eli Euroopan parlamentti on saanut haluamansa muskelit. Sillä on monessa asiassa enemmän valtaa Suomeen kuin eduskunnalla. Mielikuvissa parlamentti on jäänyt jonkinlaiseksi soinilaiseksi “Pimeyden ytimeksi”, joka suoltaa päätöksiä joista ei tiedetä ja joiden syntyprosessi on arvoitus.

Janne Toivosen alkukeväällä ilmestynyt reportaasi eurodemokratian syntylaareilta on luettavissa juttuna tai kuunneltavissa podcastina.

.

Yle

Keväällä 2018 Ulkolinja kulki pitkin Irlannin rajaa. Minna Pyen ohjaama Irlannin rajalla -dokumentti avaa alueen väestön tuntoja: moni pelkää, että brexit voimistaa väkivallan uhkaa ja kiristää väestöryhmien välejä. Britannian EU-eron pelättiin johtavan pahimmillaan uuteen väkivallan kierteeseen.

Toimittaja Lyra McKeen taannoinen murha toi esille, kuinka hauras Pohjois-Irlannin rauha on. Tasavaltalaisen Sinn Feinin ja unionistien DUP:n edustajien on määrä neuvotella torstain paikallisvaalien jälkeen (2.5.). Ohjelma löytyy Areenasta.

ENSI VIIKOLLA: EU:lle tulevaisuuden suuntaa Romaniasta?

Ensi viikon torstaina 9. toukokuuta on Eurooppa-päivä, ja suuntaan Romanian Sibiuun, missä EU-maiden johtajat kokoontuvat pohtimaan unionin tulevaa suuntaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Britannian ei pitänyt enää tässä kohtaa olla jäsenmaa, mutta brexitin lykkääntyminen sotki näitäkin suunnitelmia. Komission eväät (siirryt toiseen palveluun) uuteen aikatauluun julkaistiin tiistaina.

Eurooppa-päivänä kannattaa virittäytyä tv-vastaanottimen ääreen Suomessakin, sillä päivä merkitsee myös Ylen vaalistarttia. Euroopan asioita pureskellaan Ylen osin tuottamassa Helsingin Narinkkatorin tapahtumassa, mutta myös TV1:n tulevaisuuskeskustelussa kello 21 alkaen.

Näissä lähetyksissä ovat mukana myös minä ja kollegani eri puolilta Euroooppaa.

Piditkö Eurooppa-kirjeestä? Jos tykkäsit, kerro kavereillekin. Jos keksit parannusehdotuksia, kerro meille! Pidätkö siitä, että kuvia on paljon vai haluaisitko enemmän tekstiä ja vähemmätkin kuvat riittäisivät? Onko aiheita joista toivoisit juttuja?

terveisin, Petri Raivio

Voit keskustella jutusta ja toukokuun eurovaaleista jutun kommenttikentässä klo 21 asti.

