Jos ei osaa ostaa matkalippua, lentääkö bussista ulos tarkastusmaksu taskussaan? HSL vastaa, mitä täytyy tehdä nyt, kun vyöhykeuudistus on voimassa

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suuri, lauantaina voimaan tullut vyöhykeuudistus on onnistunut HSL:n mukaan hyvin.

Mutta mitä matkustajan pitää tietää uudistuksesta? Mikä on ollut tänään toisin kuin vielä ennen viikonloppua?

Mistä lippuja saa, mitä pitää tehdä, jos ei ole muistanut vaihtaa vanhaa matkakorttia uuteen?

Helsingin seudun liikenteen HSL:n projektipäällikkö Eeva Jakobsson vastaa.

Miten uusia matkakortinlukijoita käytetään?

Kun matkustaja astuu bussiin, junaan, metroon tai ratikkaan, hän huomaa, että kortinlukijoiden näkymät ovat muuttuneet uudenlaisiksi, koska käyttöliittymä on vaihdettu.

Kortinlukijassa näkyy valittavat liput, joita on yhteensä seitsemän. Kortinlukija poistaa automaattisesti ne vaihtoehdot, joita ei voi ostaa juuri siinä paikassa, jossa liikenneväline juuri sillä hetkellä on. Kortinlukijan näkymä vaihtuu siis sen mukaan, millä vyöhykkeellä ollaan. Näin asiakas välttyy virheostoilta.

Näytöltä valitaan lippu, jonka haluaa ostaa, eli se lippu, jolla haluaa matkustaa. Sitten kortinlukijalle näytetään kortti ja osto on valmis.

Esimerkiksi: jos astuu bussiin Pasilasta, kortinlukija näyttää vaihtoehdot AB, ABC, ABCD. Siinä ei siis näy BC, BCD, CD ja D, koska niitä lippuja ei voi ostaa Pasilassa bussista.

Uudet vyöhykkeet. HSL

Matkustajan täytyy kuitenkin tietää, minne ja mitä kautta on menossa määränpäähänsä.

Jos en tiedä tai muista mitä vyöhykkeet tarkoittavat, mistä saan sen selville?

Vyöhykkeet näkyvät Reittioppaassa. Niitä voi katsoa kotona tietokoneelta tai vaikka puhelimella.

Myös HSL:n sovelluksesta voi katsoa vyöhykkeet. Sovelluksessa on myös mistä–mihin-toiminto, johon voi kirjoittaa alueen nimen ja määränpään. Sovellus kertoo, minkä lipun tarvitsee juuri sille matkalle.

Jos on jo matkalla, voi tarkistaa vyöhykkeet pysäkkijulisteista. Siellä on kaikkien juuri kyseiseltä pysäkiltä lähtevien linjojen reitit ja määränpäät, ja siitä näkyy, missä vyöhyke vaihtuu.

Bussissa voi vielä varmistaa näytöltä, millä vyöhykkeellä auto kulkee: jokaisen pysäkin kohdalla lukee, millä vyöhykkeellä seuraava pysäkki on. Junassa ja metrossa on kuulutukset, joilla kerrotaan, milloin vyöhyke vaihtuu. Kaikki julisteet ja matkustajainformaatio on vaihtunut, ja niissä on uudet vyöhykekartat.

Miten saan ostettua HSL-sovelluksella lippuja?

Jotta voi ostaa lipun sovelluksessa, se pitää päivittää, jos se on jo ollut puhelimessa. Tai sen voi ladata sovelluskaupasta. HSL-sovelluksessa on reittiopas ja lipunostopaikka samassa paikassa.

Uuden opiskelijahintaisen kausilipun ostaminen sovelluksen kautta ei vielä toimi. HSL pyrkii maanantain aikana korjaamaan vian. Nykyisellä HSL-kortilla opiskelijoiden kausikorttien ostaminen kyllä onnistuu. Lauantaina tuli voimaan uudistus, jonka mukaan myös yli 30-vuotiaat opiskelijat saavat opiskelija-alennnuksen.

Sovellukseen kirjautumisessa on ollut viikonlopun aikana ongelmia myös muilla asiakkailla, mutta viat on korjattu.

Kertalippujen ostamisessa sovelluksen kautta on ollut tänään aamupäivällä ongelmia, mutta HSL:n mukaan ne eivät liity vyöhykeuudistukseen, vaan operaattoreihin. HSL selvittää asiaa parhaillaan.

Lasten kausilippua ei ole mahdollista vielä ostaa sovelluksen kautta. Lasten kertalipun sen sijaan voi ostaa sovelluksella.

Mistä matkalipun voi ostaa?

Lipunmyyntipaikat eivät ole muuttuneet. Lippuja voi ostaa samoista paikoista kuin ennenkin. Niitä saa R-kioskeilta, Citymarketeista, Prismoista, kuntien ja HSL:n omista palvelupisteistä.

Myös kuljettajalta saa kertalippuja, kuten myös automaateilta asemilta ja pysäkeiltä, kuten ennenkin. Joistakin automaateista voi ostaa myös käteisellä lippuja.

Voinko enää ostaa tekstiviesti- tai ratikkalippuja?

Tekstiviestillä ei voi enää ostaa lippuja: tekstiviestipalvelu poistui uudistuksen myötä lauantaina.

Ratikoissa ei ole enää myyty kertalippuja vähään aikaan, ja nyt raitiovaunun oma matkakortilla ladattava arvolippu on poistunut myös myynnistä. Eli tästä lähtien ei ole olemassa minkäänlaisia vain ratikoissa kelpaavia matkalippuja eli raitiovaunulippuja, vaan myös ratikoissa noudatetaan samaa vyöhykejakoa kuin muissakin välineissä.

HSL:n mukaan valtava vyöhykeuudistus on sujunut hyvin. Markku Ulander / Lehtikuva

Kelpaavatko vanhat kertaliput enää?

Ennakkoon ostetut ennakkokertaliput toimivat vieläkin, vaikka ne olisi ostettu aiemmin kuin lauantaina, jolloin uudistus tuli voimaan.

Mitä jos en ole muistanut vaihtaa vihreää matkakorttia siniseen HSL-korttiin? Mitä teen?

Sen voi vaihtaa vielä, sille ei ole aikarajaa. Vanhan vihreän kortin voi vaihtaa uuteen siniseen HSL-korttiin HSL:n ja kuntien palvelupisteissä. Vaihtaminen maksaa kuusi euroa. Vielä viime viikolla kortin pystyi vaihtamaan maksutta.

Netin kautta korttia ei voi enää vaihtaa, mutta uuden kortin voi tilata niin ikään kuuden euron hintaan. Jos haluaa siirtää vanhalla kortilla olevat rahat uudelle kortille, niin täytyy mennä palvelupisteeseen.

Palvelupisteissä on tosin tänään pitkät jonot, joten siellä varmaan tovi vierähtää. Jonoja on kaikilla palvelupisteillä, mikä oli odotettavissa.

Jos olen yli 70-vuotias ja haluan saada uudet alennukset, mitä minun pitää tehdä?

Yli 70-vuotiaat kuuluvat uuteen alennusryhmään. He saavat lipun puoleen hintaan, alennusta kaikista matkoista kello 9–15 alkavilla matkoilla.

Omalle HSL-kortille voi päivittää asiakasryhmän ja päivitys täytyy käydä tekemässä palvelupisteessä.

Jos en ole onnistunut hankkimaan itselleni lippua, lennänkö ratikasta ulos ja saanko sakot perään? Miten kuljettajia ja lipuntarkastajia on ohjeistettu?

Jos matkustaa vanhalla vihreällä matkakortilla ja huomaa kortinlukijalla, että se ei toimi, niin HSL on ohjeistanut kuljettajia neuvomaan asiakkaita, että nämä voivat ostaa matkalipun sovelluksella. Myös kuljettajalta voi ostaa kertalipun ja lippuautomaatteja voi käyttää. Jos tilanne näyttää siltä, että asiakas ei saa lippua hankittua, niin täytyy olla joustava, Jakobsson sanoo.

Jos vaikkapa lapsella ei ole uutta sinistä matkakorttia tai HSL-sovellusta ja akkukin loppuu puhelimesta, niin lasta ei jätetä pysäkille, vaan otetaan kyytiin, vaikka hänellä ei olisi lippua?

Juuri näin.

Jos minulta on akku loppunut ja lippuni on puhelimessa, miten voin todistaa, että minulla on lippu?

Tarkastajilla on varavirtalähde, jonka avulla he voivat tarkistaa lipun.

Lisää aiheesta:

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lippu-uudistus on sujunut ilman suuria ongelmia: Kaikki on mennyt paremmin kuin luultiin (27.4.2019)

Yli miljoonan matkustajan arki menee uusiksi, kun pääkaupunkiseudun vyöhykeuudistus tulee vihdoin voimaan – tämä kaikki siitä pitää tietää (25.4.2019)

Nyt se tapahtuu: HSL:n jättiuudistus otetaan käyttöön huhtikuussa – listasimme keskeiset muutokset (13.3.2019)

Näin HSL:n vyöhykeuudistus muuttaa lippujen hintoja – kouluryhmät reissaavat nyt maksutta, opiskelijoille huonoja uutisia (30.10.2018)

"Aina kaikki otetaan kantakaupungissa asuvien selkänahasta" – HSL:n vyöhykeuudistus herättää tunteita somessa (8.6.2018)