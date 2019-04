Yle näyttää vapun juhlintaa Kauppatorilta – Suora lähetys alkaa puoli viideltä, Manta lakitetaan kuudelta

Yle näyttää tiistaina vapun viettoa Helsingin keskustasta. Pääpaikkana vapun perinteisille juhlamenoille toimii totutusti Kauppatori ja Havis Amanda -patsas, joka myös Mantana tunnetaan.

Lähetys alkaa noin kello 16:30, kun Aalto-yliopiston opiskelijat saapuvat paikalle vappukulkueessa. Patsas pestään klo 17 alkaen ja itse lakitus tapahtuu klo 18. Yle Uutisten toimittaja Saija Nironen on paikalla seuraamassa juhlintaa.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa on valmistauduttu tulevaan Mantan lakitukseen. Tapahtumaa alettiin valmistella ylioppilaskunnassa jo viime vuoden puolella, sanoo puheenjohtaja Tapio Hautamäki.

– Kyllä siitä tulee loistokas ylioppilaiden ja aaltolaisten juhla. Itseänikin vähän jännittää.

Hämäläinen kertoo, että Mantaa on lakittamassa valjaissa 16 henkeä. Lisäksi toiset 16 henkeä on pesemässä patsasta. Nimettyjen vastuuhenkilöiden lisäksi taustajoukuissa on iso määrä vapaaehtoisia.