Israelissakin tuohduttiin al-Taeen kommenteista – "SDP:n pitäisi erottaa hänet"

Simon Wiesenthal -keskuksen Israelin-toimiston johtajan Efraim Zuroffin mielestä SDP:n pitäisi erottaa Hussein al-Taee puolueesta tämän kohuttujen kommenttien takia.

Zuroff pitää kommentteja antisemitistisinä ja vastakkaisina sosiaalidemokratialle.

– Voisi kuvitella, että tällaista sanovat ovat kytköksissä esimerkiksi äärivasemmistoon tai äärioikeistoon, Zuroff sanoo Ylelle.

– Hän on ilmiselvästi antisemitisti eikä hänen pitäisi selvästikään olla siellä, missä hän on, Zuroff lataa.

Zuroff arvelee, että al-Taee kasvatettiin Irakissa ajattelemaan, että juutalaiset ovat pahoja.

Yle pyysi Zuroffilta kommenttia sen jälkeen, kun israelilaislehti The Jerusalem Post (siirryt toiseen palveluun) oli nostanut al-Taeen kommentteja koskevan kohun esille Israelissa.

Ei ymmärrystä CMI:n kommenteille

Zuroff pitää al-Taeen näkemyksiä outoina myös, kun ajattelee, että tämä on työskennellyt konfliktinratkaisun parissa, Crisis Management Initiativessa CMI:ssä.

Zuroff ei myöskään ymmärrä tapaa, jolla CMI reagoi al-Taeen kommenteista nousseeseen kohuun.

– He sanoivat, ettei al-Taee ole enää meillä, koska hän on eduskunnassa. He eivät sanoneet, ettei hän enää voisi palata CMI:hin. He eivät ole ilmaisseet katumusta, että tällainen ihminen tällaisine näkemyksineen on ollut heidän palveluksessaan, Zuroff totesi maanantaina päivällä.

Al-Taeen anteeksipyyntöä Zuroff ei pidä riittävänä. Hän kommentoi asiaa Ylelle, ennen kuin al-Taee julkaisi maanantaina bloginsa, (siirryt toiseen palveluun) jossa hän pyysi anteeksi ja selitti laajalti ajattelutapansa muuttumista.

Zuroff ei osaa sanoa, aiheuttaako al-Taeeta koskeva kohu laajempaa keskustelua Israelissa. Suomi ei varsinaiseasti ole Israelin median erityishuomion kohteena, hän toteaa.

Lue myös:

Kansanedustaja Hussein al-Taee myöntää kuvakaappaukset Facebook-kirjoituksista aidoiksi: “Minulla ei ole sanoja häpeälle, jota tunnen nyt”

CMI poisti maininnan Hussein al-Taeesta