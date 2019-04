Underground-klubeja ja lasertykitystä – Tallinnan yökerhot kiinnostavat suomalaisia: "Täällä on suuren maailman meininkiä"

Tallinnassa klubien rotaatio on nopeaa ja kilpailu kovaa, mutta kaupungin teollisuusalueille on syntynyt myös uusia vaihtoehtoklubeja.

On perjantai-ilta ja ihmiset käyskentelevät Tallinnan vanhassa kaupungissa sijaitsevia Sauna- ja Müürivahe-katuja pitkin. Kapakoiden, baarien ja ravintoloiden tiuhaan täplittämällä alueella keskiaikainen arkkitehtuuri kohtaa toisinaan raivokkaankin bilettämisen.

Aivan vieressä sijaitsee Tallinnan pitkäikäisin, kaksikymmentäkolme vuotta toiminnassa ollut Club Hollywood -yökerho, jossa meno on vauhdikasta. Ihmiset irrottelevat tanssilattialla, kirkkaanvihreät laserit leikkaavat ilmaa, jättiläiskokoiset screenit välkkyvät, savukoneet toimivat täysillä ja jyrisevä basso saa kehon tärisemään. Tunnelma on vähintäänkin kansainvälinen.

– Yöelämä Tallinnassa on tällä hetkellä vilkasta ja hyvin erilaista kuin kymmenen vuotta sitten. Silloin täällä oli ehkä viisi paikkaa, jotka olivat auki yhteen asti yöllä, nyt noita paikkoja on 50, Club Hollywoodin johtaja Rauno Otsepp toteaa.

Club Hollywoodin sisätiloja. Jussi Mankkinen / Yle

Tällä hetkellä Club Hollywood houkuttelee värikkäisiin uumeniinsa etenkin alle 23-vuotiaita nuoria aikuisia. Tämä on huomioitu myös musiikkitarjonnassa, joka on modernilla tavalla mainstreamia. Klubilla järjestetään muun muassa Tequila-bileitä ja Aloha House Partyja, ja viime vuonna siellä esimerkiksi vieraili amerikkalainen elektroduo Sofi Tukker, joka ei Helsinkiin asti päässyt.

Otseppin mukaan Club Hollywoodin suosio on pitänyt pintansa, koska sitä on johdettu kuten yritystä, ja koska se on seurannut jatkuvasti aikaansa.

– Nykypäivä on hieno juttu, mutta taistelu käydään tulevaisuudesta.

Taistelulla Otsepp tarkoittaa Tallinnan yöelämän kovaa kilpailua. Hänen mukaansa rotaatio on nopeampaa kuin Helsingissä ja asiakaspaikkoja on ainakin kolme kertaa enemmän, kuin mikä olisi oikeasti kannattavaa.

– Menestyviä yökerhoja, joissa ihmiset käyvät, on ehkä viisi kappaletta, Otsepp sanoo.

HALLin sisätiloja, huomaa kattorakenteet. Jussi Mankkinen / Yle

Teknoa ja vaihtoehtoista elektroa

Jos Club Hollywood edustaa valtavirtaa, tarjoaa vajaa vuosi sitten perustettu HALL aivan toisenlaisia näkymiä. Se sijaitsee entisessä teollisuusrakennuksessa ja on kaikin puolin hyvin underground. HALLissa soi useimmiten tekno sekä vaihtoehtoinen elektro, ja paikalle on selvästi ollut tilausta.

– Minulla on sellainen tunne, että tarvetta tällaiseen on todellakin ollut. Esimerkiksi paikallispoliitikot ja viranomaiset ovat kokeneet, että HALLin kaltainen paikka on rikastuttanut kaupungin klubitarjontaa ja meitä on tuettu myös epäsuorasti: saamme esimerkiksi olla auki aamukahdeksaan. Virossa on yrittämistä tukeva kulttuuri ja byrokratiaa on hyvin vähän, HALLin toinen omistaja Elena Natale kiittelee.

Elena Natale, toinen HALLin omistajista. Jussi Mankkinen / Yle

Natale pyörittää HALLia yhdessä Hugo Mesin kanssa, joka taas on ollut tallinnalaisen teknokollektiivi MÜRKin keskeisiä hahmoja jo vuodesta 2012 lähtien.

– Pienempiä vaihtoehtopaikkoja on Viroon tullut koko ajan lisää, ja täällä on hienoa se, että elektronisen musiikin skene on hyvin monipuolinen – kaikkea on tarjolla kaikille, Mesi sanoo.

HALLin toinen omistaja Hugo Mesi ja DJ Eisi.

Sekä Mesi että Natale kutsuvat HALLia paikaksi, jossa jokainen saa olla sellainen kuin haluaa.

– Älä pelkää olla oma itsesi, Mesi kiteyttää.

HALLissa on soittanut levyjä useamman kerran myös DJ Eisi, joka on keskittynyt minimaliin ja teknoon, mutta opiskellut myös genetiikkaa.

– Genetiikassa ja DJ-hommissa on samoja piirteitä, kuten esimerkiksi algoritmit, matematiikka ja taajuudet. Seurasin aiemmin algoritmeja, kun soitin musiikkia, mutta jos niitä seuraa liikaa, ainakin minulta katoaa tunnepuoli. Yritän itse soittaa musiikkia myös emootioiden kautta.

DJ Ellis esiintymässä Club Hollywoodissa. Jussi Mankkinen / Yle

Suuren maailman meininkiä

Tallinnan yöelämä kiinnostaa myös suomalaisia: Rauno Otseppin mukaan etenkin kesällä Club Hollywoodin yhden illan tuhatpäisestä yleisöstä jopa kolmasosa saattaa olla Suomesta.

Perjantaina Club Hollywoodiin ovat tulleet illanviettoon myös Sampo Ruuskanen ja Eero Turkki.

– Tässä paikassa on suuren maailman meininkiä, ei Helsingissä ole tällaista. Juomat ovat jonkin verran halvempia, tämä on tilana toimiva, basso kuuluu hirvittävän hyvin ja muutenkin meno on täällä kovempaa kuin Suomessa, Ruuskanen luettelee.

– DJ:t ovat olleet tämä iltana todella kovia – ihan kylmät väreet menevät selkäpiitä pitkin, koska musiikki on niin hyvää, Turkki jatkaa.

Kyseisenä iltana Club Hollywoodissa esiintynyt lontoolainen DJ Ellis kirjoitti samantien sosiaaliseen mediaan, että ensimmäinen esiintymiskerta Virossa oli madness.

Rauno Otsepp Jussi Mankkinen / Yle

Suomessa ravintoloiden ja yökerhojen aukioloajat ovat pidentyneet, mutta Tallinnassa ollaan menossa toiseen suuntaan. Vuoden kuluttua alkoholin myynti tulee todennäköisesti loppumaan kello viisi aamulla.

– Tällainen rajoitus johtuu pitkälti siitä, että Tallinnan yöelämä on keskittynyt vanhaan kaupunkiin, jossa myös asutaan. Samanlaisia ongelmia on ollut niin Lontoossa, Amsterdamissa kuin Helsingissäkin, Rauno Otsepp toteaa.

Siitä, miten uudet rajoitukset vaikuttavat Tallinnan yöelämään, ei kukaan osaa vielä sanoa mitään.