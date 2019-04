Kansanliike jatkaa Porissa taistelua Fortumia vastaan ja vaatii toiminnan keskeyttämistä: "Mitään päästöjä mereen ei sallita"

Puhtaan meren puolesta -yhdistys vaatii yhä energiayhtiötä ottamaan käyttöön suljetun järjestelmän suolojen poistamiseen. Fortumin mukaan sellainen on koekäytössä.

Puhtaan meren puolesta -yhdistys (PMP) aikoo vaatia Fortumin Porin Mäntyluodon tuhkanjalostamon toiminnan keskeyttämistä, ellei laitos ala käyttää suljettua kiertojärjestelmää.

Fortum sai huhtikuun puolivälissä aluehallintovirastolta ympäristöluvan Porin Mäntyluodon tuhkanjalostamolle ja sen toiminnalle. Aluehallintoviraston mukaan päästöjä on mahdollista rajoittaa tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella. Puhtaan meren puolesta -yhdistyksessä asiasta ollaan eri mieltä.

– Olemme käyttäneet kahta asiantuntijaa, joista toinen on perehtynyt jätevesien sisältöön ja toinen suljettuihin kiertojärjestelmiin. He ovat todentaneet sen, että Fortumin luvuissa on selkeitä asiavirheitä, kertoo PMP:n varapuheenjohtaja Marja Tomberg.

Tombergin mukaan Fortum on esimerkiksi tehnyt laskelmia, joissa on ilmoitettu vain minimimääriä, ei todellisia tai maksimimääriä.

"Laskelmat eivät perustu käytäntöön"

PMP:n mukaan aluehallintoviraston myöntämässä luvassa on runsaasti virheitä. Yhdistys on esimerkiksi sitä mieltä, että Fortumin laskelmat perustuvat vain minimimääriin, eivätkä todellisiin lukuihin.

– Lisäksi virtauslaskelmat eivät perustu käytäntöön. Ne ovat pelkkiä arvioita, sanoo Uniluodossa asuva Tapio Hacklin.

Hacklinilla on vuosikymmenien kokemus jätevesiasioista. Hänen mukaansa Suomi on ainoa Euroopan maa, missä vastaavia suoloja saa päästää mereen.

Marja Tomberg ei usko Fortumin valehtelevan – tarkoituksella.

– Uskon, että Fortum on tehnyt hakemuksensa oman etunsa mukaan ja lainsäädännön puitteissa. Meidän asiantuntijamme näkevät asian sen mukaan, mikä on kansalaisten kannalta paras vaihtoehto.

Fortumin poistoputki tulisi noin puolentoista kilometrin päähän rannasta. Fortum

