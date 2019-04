Vihreät vastasi Rinteelle: mukana hallituksessa, jos ympäristötavoitteet riittävän kunnianhimoisia – luonnonsuojeluun 100 miljoonaa lisäeuroa

Vihreät on vastannut hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin. Vihreät kertoo, että he ovat valmiita hallitukseen, jonka hallitusohjelma on vihreille riittävän kunnianhimoinen erityisesti ympäristön, koulutuksen, eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumisen sekä Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisen osalta.

Kaikki vastaukset ovat luettavissa vihreiden nettisivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Ympäristön osalta vihreät haluaa, että Suomen ilmastotavoitteita on kiristettävä ja luonnonsuojelua vahvistettava. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytölle pitäisi asettaa vihreiden mielestä eräpäivä. Kivihiilen, turpeen ja lämmitysöljyn energiakäytöstä luovuttaisiin vihreiden suunnitelman mukaan 2020-luvulla.

Liikenteen osalta vihreät alottaisi esimerkiksi tienkäyttömaksut mahdollistavan lainsäädännön valmistelun. Lisäksi vihreiden tavoitteiden mukaan uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottoriautojen myynti lopetettaisiin vuoteen 2030 mennessä. Vihreät haluaisi myös päästöperusteisen lentoveron.

Luonnonsuojeluun vihreät suuntaisi vuosittain 100 miljoonaa euroa lisää.

Lisää poliiseja ja perhevapaauudistus

Vihreät pitää suurimpana Suomen sisäisen turvallisuuden uhkana syrjäytymistä. Vastausten mukaan viranomaisten resursseja pitäisi suunnata enemmän ennaltaehkäisyyn. Lisäksi vihreät lisäisi poliisin vahvuutta 650 poliisilla, jolloin kokonaismäärä nousisi 7 850 poliisiin.

Perhevapaiden osalta vihreät pidentäisi ansiosidonnaista osaa ja molemmille vanhemmille olisi kiintiöitettävä yhtä suuri osa. Esimerkiksi kumpikin vanhempi viettäisi kotona lapsen kanssa kuusi kuukautta ja lisäksi vanhemmat voisivat jakaa keskenään yhden kuuden kuukauden pätkän.

Vihreät haluaa merkittäviä lisäpanostuksia myös koulutukseen. Lisäksi vihreät puuttuisi lapsiperheköyhyyden torjumiseen esimerkiksi korottamalla toimeentulotukea alaikäisten lasten kohdalta. Lastensuojeluun vihreät säätäisi sitovan henkilöstömitoituksen niin, että yhdellä työntekijällä olisi kerrallaan enintään 25 asiakasta.

Vihreät painottaa, että he eivät lähde mukaan hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen. Vihreät ei myöskään sulata hallitusohjelmaa, joka edistää rajojen sulkemista tai rajoittaa yhteistyötä YK:n, EU:n tai Pohjoismaiden tasolla.