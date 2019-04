"Darude - Sandstormista" tuli internet-meemi, jota biisin tekijäkään ei ensin ymmärtänyt – "Ihmiset nauroi mulle, kun en tajunnut vitsiä"

Ville Virtasen, eli artistinimeltään Daruden ensimmäisestä kaupallisesta levyjulkaisusta Sandstormista tuli kansinvälinen instrumentaalihitti 2000-luvun alussa. Kappaleen suosio on pysynyt ja sitä on kuuneltu suoratoistopalvelu Spotifyssä yli 100 miljoonaa, ja katsottu YouTubessa yli 150 miljoonaa kertaa.

Eräänlaisen toisen tulemisen kappale koki noin kymmenen vuotta julkaisunsa jälkeen, kun se löysi uuden yleisön e-urheilumaailmasta. Näin Virtanen kertoi meemin synnystä Puoli seitsemän -ohjelmassa:

– Yksi League of Legends -pelaaja TheOddOne kuunteli minun musiikkiani pelatessaan. Hän oli ilmeisen kova pelaaja, jonka pelaamista seurasi satoja tuhansia ihmisiä. Chatissa kysyttiin, että mikä biisi? Kun kyselijöitä oli tarpeeksi monta, joku jo tympääntyi ja sanoi, että se on Darude - Sandstorm. Sitten siitä tuli sellainen, että mitä tahansa biisiä kysyttiin, niin alettiin aina vastata Darude - Sandstorm.

Darude – Ville Virtanen alkoi lopulta itsekin saada samoja kysymyksiä, eikä aluksi tajunnut ollenkaan, mistä on kyse.

– Se sama kysymys tuli minunkin Facebookiin ja YouTubeen, että mikä biisi? Ja pari kertaa vastasin, että tuossahan se lukee ylhäällä – Darude Sandstrom. Ja ihmiset naureskeli minulle, kun en tajunnut sitä vitsiä.

Sandstormista YouTuben aprillipila

Vuonna 2015 meemi sai uudet mittasuhteet kun YouTube teki siitä maailmanlaajuisen aprillipilan.

– Miettikää, kun tulee tällainen puhelu, että haluaisitko tehdä YouTuben kanssa "pikkupilan". Se toimi niin, että jos hait vaikka Metallican Sandmania, vastaukseksi tuli, että tarkoititko Darude - Sandstorm? Tai hait mitä kappaletta tahansa. Voiko parempaa mainosta saada. Sandstormille taisi tulla 2,5 miljoonaa katselua sinä päivänä.

Euroviisuihin globaaleilla teemoilla

Darude ja Sebastian Rejman edustavat Suomea Eurovision laulukilpailussa Tel Avivissa toukokuussa. Kappaleen Look Away taustalla on halu herätellä ihmisiä ajattelemaan globaaleja uhkia, kuten ilmastonmuutosta. Esiintyjäpari on myös aloittanut yhteistyön Suomen UNICEF:n kanssa.

– Hyppäsimme mukaan UNICEF:n Jano-kampanjaan (siirryt toiseen palveluun). Jos meidän toimillamme, tai musiikillamme pystytään jollakin tavalla vaikuttamaan ja auttamaan, olisi se hienoa. Minulle on kunnianosoitus, että pääsen tekemään tätä yhteistyötä.

Suomi on mukana on Eurovision laulukilpailun ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 14.5. ja esiintyy silloin kolmentena

Katso Ville Virtasen koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: