Riihimäen vankilan johtaja kiistää lisääntyneet jengipahoinpitelyt Ylelle: välillä "kävellään oveen"

Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa kiistää Ylelle Lännen Median tiedot (siirryt toiseen palveluun), että pahoinpitelyt olisivat vankilassa lisääntyneet.

Hän kuitenkin kertoo, että vuodenvaihteen nurkilla sattui yksittäisiä pahoinpitelyitä, joita hän kuvailee "välienselvittelyksi".

– Meillä on iso laitos, aina välillä "kävellään oveen". Vaikka lievätkin pahoinpitelyt huolestuttavat, paniikkinappulaa ei ole painettu.

Vankilavirkailijoiden liiton puheenjohtaja Antti Santamäki kertoo, että esimerkiksi Riihimäen vankilassa pahoinpitelyt ovat lisääntyneet viime vuosina.

Lännen Median tietojen mukaan juuri Riihimäen vankilassa on tapahtunut tänä vuonna useita törkeitä pahoinpitelyitä, joiden taustalla on United Brotherhood. Riihimäelle on sijoitettu paljon jengin jäseniä.

Pasi Oksan mukaan Riihimäen vankilassa tapahtuu välienselvittelyitä määrällisesti vähän, jos vertaa muihin vankiloihin.

Viranomaisten mukaan liivijengi United Brotherhood on saanut niskaotteen useimmista maan suljetuista vankiloista. Jengi hallitsee vankiloiden huumekauppaa ja pakottaa vankien omaisia rikoksiin.

Jengin nykyisiä tai entisiä jäseniä ja muita sen vaikutuspiiriin kuuluvia henkilöitä istuu vankiloissa tällä hetkellä yli sata.

Vankiloissa tilastoidaan vuosittain 50–100 pahoinpitelyä.