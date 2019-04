Kaksi kehitystietä: Onko Facebookissa tulevaisuudessa enemmän kuolleita kuin eläviä?

Tutkijat peräävät päätöksiä siitä, miten meidän on tulevaisuudessa suhtauduttava online-identiteetteihin ja niihin liittyvään henkilökohtaiseen dataan.

Tutkimusten mukaan iso osa nuorisoa on hylkäämässä (siirryt toiseen palveluun) Facebookin ja viihtyy paremmin muussa somessa.

Näkymä ei silti liene Facebook-yhtiön mielestä aivan kamala, ainakaan jos sitä vertaa kahden Oxfordin yliopiston internet-instituutin tutkijan ennustukseen.

Carl Öhman ja David Watson ovat nimittäin laskeneet, että 50 vuoden kuluttua enemmistö maailman suosituimpaan sosiaaliseen verkostoon liittyneistä ei ehkä ole enää millään lailla aktiivisia – he ovat kuolleita.

Nykyisin Facebookilla on kuukaudessa noin 2,3 miljardia aktiivista käyttäjää.

Luku on vielä paljon suurempi, jos mukaan lasketaan ne, jotka käyvät Facebookissa harvakseltaan. Tai vielä harvemmin. Siihen on usein syynä, että he ovat kuolleet. Facebookin ensimmäisten kahdeksan toimintavuoden aikana arvioidaan noin 30 miljoonan käyttäjän kuolleen.

Vasta viime vuosina on alettu pohtia, mitä some-tileille tapahtuu kuolemamme jälkeen. Facebook on huomioinut tämän mahdollistamalla käyttäjätilin asettamisen muistotilaan ja perintöyhteyshenkilön nimittämisen.

Öhmanin ja Watsonin mukaan tähän mennessä digitaalista kuolemaa on tutkittu vain vähän.

– Koskaan aiemmin historiassa ei yhteen paikkaan ole kerätty näin laajaa arkistoa ihmisten käyttäytymisestä ja kulttuurista. Se, joka hallitsee tätä arkistoa, hallitsee tavallaan myös historiaamme, sanoo Watson.

Kaksi vaihtoehtoista kehitystietä

Öhman ja Watson tutkivat kuolleiden osuutta kahden kehitysvaihtoehdon avulla.

A-vaihtoehdossa Facebookiin ei enää tämän vuoden jälkeen tulisi uusia käyttäjiä. Siinä tapauksessa 1,4 miljardia käyttäjää kuolee vuoteen 2100 mennessä. Suurimmillaan, 29 miljoonaa, kuolleisuus olisi vuonna 2077.

Tässä vaihtoehdossa kuluisi noin 50 vuotta siihen, että enemmistö alkuperäisistä käyttäjistä olisi siirtynyt manan maille.

Vaihtoehdossa B käyttäjäkunta lisääntyisi nykyvauhdilla siihen asti, kunnes kehitys saavuttaa kyllääntymispisteen. Tämä merkitsisi noin 13 prosentin kasvua vuosittain. Tässäkin vaihtoehdossa kuolleita olisi tulevaisuudessa eläviä enemmän, mutta elävien ja kuolleiden tasatilanne saavutettaisiin vasta joskus 2100-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.

Tutkijat myöntävät pohdiskelunsa provokatiiviseksi, mutta perustelevat sitä tarpeella ryhtyä pohtimaan sitä, miten meidän on tulevaisuudessa suhtauduttava online-identiteetteihin ja niihin liittyvään henkilökohtaiseen dataan.

Digitaalisen perintömme hallinnointi koskee kaikkia, jotka käyttävät sosiaalisia medioita, koska jonain päivänä kuolemme kaikki ja jätämme dataa jälkeemme, sanovat Öhman ja Watson.

Aiheesta kirjoittaa Sciencealert.com. (siirryt toiseen palveluun) Tutkimus löytyy Big Data & Society-tiedesivustolta. (siirryt toiseen palveluun)

