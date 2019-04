Vuoden tärkeimmän kansainvälisen huippukokouksen järjestelyjä tehty jo vuosia – Arktisten valtioiden ulkoministerit kerääntyvät Rovaniemelle

Toukokuun toisen viikon tiistaina Rovaniemi on Arktisen alueen huomion kohteena, koska kaupungissa ovat paikalla pohjoisen pallonpuoliskon kaikkien kahdeksan arktisen valtion ulkoministerit delegaatioineen.

Viikon aikana järjestetään kuuden kokouksen sarja, joista tärkein on Arktisen neuvoston ulkoministerikokous 7. toukokuuta. Kokoukseen osallistuvat arktisten valtioiden rinnalla kuusi arktisen alueen alkuperäiskansoja edustavaa järjestöä.

Arktikum on yksi Rovaniemen huippuviikon kokouspaikoista. Raimo Torikka / Yle

Ulkoministeriön arktisen tiimin tiedottajan Martti Ruokolaisen mukaan tärkeimpään ulkoministeriön järjestämään kansainväliseen kokoukseen valmistautuminen aloitettiin hyvissä ajoin.

– Neljä vuotta sitten pidettiin ensimmäinen kokous ja kolme vuotta sitten varattiin hotellit. Kaksi vuotta sitten aloitettiin yksityiskohtien hiominen. Eli tässä on tehty töitä jo pidemmän aikaa.

Rovaniemellä valmistautuminen isäntäkomitean hoidossa

Arktisen neuvoston kokousten vastuullinen järjestestäjä on ulkoministeriö. Rovaniemellä järjestelyistä on vastannut Arctic Council Host -komitea, jossa mukana ovat UM, Visit Rovaniemi, House of Lapland, Arktinen keskus ja Rovaniemen kaupunki.

– Me ollaan autettu koko Suomen Arktisen neuvoston kahden vuoden puheenjohtajuuskauden ajan eri kokousten järjestelyissä. Kokoonnuttiin ensimmäisen kerran oikeastaan jo vuosi ennen kuin tämä puheenjohtajuuskausi alkoi, kertoo Arktisen keskuksen projektikoordinaattori Anne Raja-Hanhela.

Arktisen keskuksen projektikoordinaattori Anne Raja-Hanhela ja ulkoministeriön arktisen tiimin tiedottaja Martti Ruokolainen Arktikumissa. Raimo Torikka / Yle

Arktisen neuvostoon liittyviä kokouksia on järjestetty eri puolella Lappia Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.

– Ollaan oltu tosi iloisia siitä, että ulkoministeriö on halunnut tuoda kokouksia Rovaniemen lisäksi myös muualle Lappiin. Ollaan saatu suunnitella kokouksia hyvin läheisessä yhteistyössä ja järjestää erilaisia oheisohjelmia sekä näyttää Lapin parhaita puolia ja meidän osaamista, kiittelee Anne Raja-Hanhela.

Suurvalloista tulevat vieraat vaativat korkeaa turvallisuustasoa

Ulkoministeriön arktisen tiimin tiedottajan Martti Ruokolaisen mukaan suurvallat Yhdysvallat ja Venäjä ovat vahvistaneet, että kummankin maan ulkoministerit saapuvat paikalle.

Mike Pompeon, Sergei Lavrovin sekä muiden arktisten maiden ulkoministereiden turvallisuutta Rovaniemelle tulee turvaamaan Lapin poliilaitoksen lisäksi joukkoja neljästä muusta poliisilaitoksesta.

Rovaniemen Lappi-Areenalla järjestetään Arktisen neuvoston ulkoministerikokous toukokuussa. Raimo Torikka / Yle

Lisäksi Säteilyturvakeskus varmistaa, ettei kokouspaikoilla ole mitään vaarallisia säteilylähteitä.

– Kun otetaan huomioon turvajärjestelyt, kuljetukset, kokousavustajat ja muut ihmiset sekä avustava henkilökunta, kokousta on tekemässä noin 300 ihmistä, kertoo Ruokolainen.

Paikat lopullisesti kuntoon vasta Vapun jälkeen

Arktisen neuvoston ulkoministerikokous on vaatinut paljon valmisteluja ja vaatiii yhä, koska kokouspaikkoja päästään rakentamaan vasta Vapun jälkeen.

Jääkiekkohalli Lappi-Areena somistetaan täysin uuteen uskoon, jotta kokousvieraat eivät tuntisi olevansa tavallisessa kiekkohallissa.

– Tämä tulee olemaan täysin erilainen paikka, eikä sitä tunnista jääkiekkohalliksi ollenkaan, kertoo Rovaniemellä kokouspaikoista ja niiden viimeistelyihin perehtynyt Visit Rovaniemen kokouspäällikkö Juhani Sallanmaa.

Kokous kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella

Kaikkiaan kokoukseen tulee noin 300 vierasta eri maiden delegaatioissa sekä alkuperäiskansojen edustajina.

Suurvaltojen ulkoministereiden tapaaminen kiinnostaa myös lehdistöä. Ulkoministeriön arktisen tiimin tiedottajan Martti Ruokolaisen mukaan Rovaniemellle on tulossa eri medioiden henkilökuntaa noin 150 ihmisen verran. Heitä tulee niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Visit Rovaniemen kokouspäällikkö Juhani Sallanmaa Lappi-Areenalla. Jarmo Honkanen / Yle

Pääkokouksen lisäksi Rovaniemellä pidetään maanantaina 6. toukokuuta Arktinen ilmastokokous. 8-9. toukokuuta on Arktisen alueen ilmastofoorumi.

Keskiviikkona järjestetään Arktisen talousneuvoston kokous. Samana päivänä myös järjestetään arktisen alueen pormestareiden ja kaupunginjohtajien tapaaminen.

Kokousviikko päättyy 9-10.5 järjestettävään Arctic Business Forumiin johon on tulossa noin 150 osallistujaa.

