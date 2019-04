Uusi Avengers-elokuva on hitti myös Suomessa – avajaisviikonloppuna sen näki vajaat 100 000 katsojaa

Maailmalla Endgame on tahkonnut viiden ensimmäisen päivän aikana yli miljardin euron lipputulot.

Maailmalla ennätyksiä rikkova Avengers: Endgame -elokuva keräsi myös Suomessa poikkeuksellisen paljon katsojia. Viime viikonloppuna sen näki vajaat 95 000 ihmistä.

– Se on huikea avaustulos. Meillä hittileffana pidetään elokuvaa, joka kerää koko elinkaarensa aikana 100 000 katsojaa, muistuttaa Filmikamarin toiminnanjohtaja Tero Koistinen.

Vaikka määrä on suuri, se ei vielä pääse yli Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan. Sen näki avausviikonloppuna 122 000 ja lopulta yli miljoona katsojaa.

Yli 100 000 avausviikonloppulukuihin ovat viime vuosina yltäneet myös 007-elokuvat Skyfall ja Spectre sekä Star Wars -elokuvat The Force Awakens ja The Last Jedi.

Suosio kasvoi edellisestä

Endgamesta on meillä tulossa selkeästi suositumpi kuin aiemmasta Avengers-elokuvasta Infinity Warista. Endgame on kerännyt ensimmäisten viiden päivän aikana 140 000 katsojaa, kun Infinity War ylsi koko elinkaarensa aikana Suomessa 250 000 myytyyn lippuun.

Koistinen veikkaa, että vuoden loppuun mennessä uusin Avengers on Suomessa kymmenen suosituimman listalla ja kerää lopulta 400–500 000 katsojaa.

– Silloin puhutaan jo Bond-, Star Wars- ja Hobitti-elokuvien tasoisista luvuista, Koistinen sanoo.

Avengers: Endgame sai ensi-iltansa Suomessa viime keskiviikkona. Elokuva on kerännyt maailmalla ennätykselliset yli miljardin euron lipputulot vain viidessä päivässä. Vastaavaan ei ole yltänyt yhtä lyhyessä ajassa yksikään elokuva.

Marvel Comicsin sarjakuviin perustuvat filmatisoinnit alkoivat jo vuonna 2008 elokuvalla Iron Man. Juonellisesti toisiinsa liittyviä elokuvia on tehty 22. Endgame on veljesten Anthony ja Joe Russon ohjaama.

