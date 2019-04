Espoon Kalajärven terveyskeskuksessa paloi – hammashoitolassa mittavat vahingot

Espoon Kalajärven terveysaseman tiloissa syttyi tulipalo maanantai-iltana.

Päivystävän palomestarin Clas Ahlbergin mukaan palo syttyi hammashoidon puolella, välinehuoltohuoneessa.

– Mittavat vahingot tässä on kyseessä. Välinehuoltohuone on palanut täysin ja savuvahinkoja on myös muualla rakennuksessa. Palo ehti leviämään myös kattorakenteisiin välinehuoltohuoneesta. Vahingot voivat olla jopa satojentuhansien arvoisia, mutta niistä tiedetään enemmän huomenna, Ahlberg sanoo.

Hänen mukaansa palo levisi noin 30 neliömetrin alueelle ja savuvahingot vaikuttavat noin 300 neliön alueella. Ahlbergin mukaan koko terveyskeskus tulee olemaan suljettuna tiistaina.

Puoli yhdentoista jälkeen illalla palo oli saatu jo sammutettua. Palon syttyessä rakennuksessa ei ollut paikalla enää ketään. Terveyskeskuksen huoltomies oli saanut teknisen hälytyksen ja hälyttänyt pelastuslaitoksen havaittuaan palon.

Pelastuslaitos sai hälytyksen terveyskeskukseen puoli yhdeksän aikaan illalla.