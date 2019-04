Henkilöauto törmäsi ohitustilanteessa vastaantulleeseen säiliöautoon Loimaalla – kiertotie käytössä pitkälle aamuun

Loimaalla tapahtui maanantai-illalla kuolemaan johtanut vakava liikenneonnettomuus.

Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja menehtyi ohitustilanteessa törmättyään vastaantulleeseen säiliöautoon Ysitiellä Loimaan Karhulassa. Hälytys onnettomuudesta tuli maanantaina kello 20.30 aikaan. Lounais-Suomen poliisi teki onnettomuustutkinnan illan aikana.

Tieliikennekeskuksen mukaan valtatie yhdeksän on edelleen suljettuna ja käytössä on kiertotie. Tiellä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö ja kiertotie on käytössä pitkälle tiistai-aamuun.

– Tehostamme liikenteenohjausta nyt aamulla. Odotettavissa on silti aamun työliikenteeseen ruuhkaa kolaripaikalla, kerrotaan Tieliikennekeskus Turusta.