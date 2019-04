Serbia ja Kosovo palaavat neuvottelupöytään Merkelin ja Macronin suostuttelun jälkeen

Serbian ja Kosovon johtajat kertoivat myöhään maanantai-illalla Berliinissä suostuvansa palaamaan neuvottelupöytään.

Kosovo itsenäistyi Serbiasta vuonna 2008, mutta entinen emämaa ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä.

Berliinissä Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron onnistuivat kuitenkin suostuttelemaan Serbian presidentin Aleksandar Vučićin ja Kosovon presidentin Hashim Thacin aloittamaan uudelleen neuvottelut Kosovon statuksesta.

Neuvottelut käynnistyvät Pariisissa tämän vuoden heinäkuussa.

Yli 100 maata on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden. Serbia on ilmaissut tavoitteekseen EU-jäsenyyden, jonka pääkriteerinä on suhteiden normalisointi Kosovon kanssa.

Lähteet: STT, AFP