16-vuotias Luka Tienhaara esiintyi ensimmäisen kerran naiseksi pukeutuneena jo alakoulussa: “Jännitin ihan hirveästi”

On huhtikuun loppu vuonna 2015.

Kirkkonummella Veikkolan koulun oppilaat ovat kokoontuneet vappujuhlaan koulun liikuntasaliin. Viidesluokkalainen Luka Tienhaara katselee esiripun takaa täpötäynnä olevaa salia ja jännittää tulevaa esitystään.

Salissa on liki yhdeksänsataa ihmistä.

Tienhaara on vasta 12-vuotias ja hän on pukeutunut naiseksi.

Tämä olisi hänen ensimmäinen drag shownsa.

Vain ensimmäinen kerta jännitti

Nyt Luka Tienhaara on 16-vuotias ja takana on jo monta showta. Hän muistaa, miten hirvittävästi ensimmäinen esiintyminen jännitti.

– Jännitin ihan hirveästi lavalle menoa. Mutta se onkin yksi niistä harvoista kerroista, jolloin olen jännittänyt, hän sanoo neljä vuotta myöhemmin.

Ensimmäisessä esityksessään Tienhaara kävi läpi kymmenen minuutin aikana viisi eri hahmoa. Musiikki soi, vaatteet ja peruukit vaihtuvat tiuhaan ja niiden vaihtuessa koulupoika muuttui Krista Siegfridistä Robiniksi ja Antti Tuiskusta Haloo Helsingin Elliksi.

– Jälkikäteen ajateltuna se oli ihan törkeän huono esitys, mutta jostakinhan sitä on aloitettava.

Syntynyt esiintymään

Esitys päättyi silti onnellisesti Tienhaaran luokkatovereiden ja muiden koululaisten antamiin aplodeihin. Niitä varten hän oli lavalle mennytkin.

Tienhaaralla on lapsesta asti ollut vahva kutsumus päästä lavalle viihdyttämään muita.

– Olen aina tiennyt, että kuulun lavalle. Muodot vain ovat muuttuneet: lapsena harrastin pitkään teatteria, nyt se on drag show. Elämä olisi tylsää, jos pitäisi koko ajan olla vain oma itsensä.

Lukan makuuhuone ei näytä aivan tavalliselta 16-vuotiaan pojan huoneelta.

Kaikki alkoi risteilyltä

Ennen kuin Luka Tienhaara löysi nykyisen kutsumuksensa, hänen piti käydä Ruotsin risteilyllä.

Pari vuotta ennen ensiesitystään Tienhaara näki risteilyllä elämänsä ensimmäisen drag-esityksen. Kyseessä oli Marko Vainion Divet show.

Kymmenvuotias koulupoika oli myyty.

– Mun leuka tippui lattiaan: mitä tää on? Miten se vaihtaa vaatteet noin nopeasti ja näyttää ihan esittämiltään tyypeiltä?

Kun Tienhaara kotiutui risteilyltä, hän ilmoitti vanhemmilleen haluavansa ryhtyä tekemään drag showta. Hänestä tulisi esiintyjä!

Perhe on auttanut ja tukenut harrastuksessa

Perhe ei pojan erikoisesta haaveesta hämmentynyt, päinvastoin.

Tienhaaran äitipuoli Janni Tienhaara lainasi pojalle meikkejä ja näytti miten meikataan. Hän auttoi myös tekemään vanhoista verhoista hameen Krista Siegfridsin Marry me -biisin esittämistä varten.

Myöhemminkin perhe on ollut pojan harrastuksessa vahvasti mukana.

– Jannin kanssa ollaan mietitty yhdessä show-ideoita, koreografioita ja meikkejä. Isä on ollut kuskina, roudannut kamoja keikoille ja laittanut musiikit soimaan. Ilman heitä olisi ollut vaikeampaa aloittaa tekemään drag showta.

Perheen lisäksi apua on löytynyt netistä.

– Erilaisia Youtube-videoita ja some-postauksia katsomalla olen saanut tosi paljon apua siihen, mitä meikkien kanssa oikein tulisi tehdä.

Tytöt kysyvät meikkausvinkkejä

Nykyään Tienhaaran showssa on peräti 19 eri hahmoa. Tienhaara muuntautuu muun muassa Madonnaksi, Conchita Wurstiksi, Jenni Vartiaiseksi ja Jari Sillanpääksi. Ja kyllä, myös monista muista drag-esityksistä tutut Paula Koivuniemi, Katri Helena ja Kaija Koo piipahtavat lavalla.

Tienhaara itse ilahtuu silti eniten nähdessään kollegoidensa esityksissä aivan uusia hahmoja.

– Hyvän drag show on monipuolinen ja hauska. Rakastan sitä, kun kollegat saavat uusia ideoita ja tuovat uusia artisteja lavalle. On hienoa nähdä millaista tarttumapintaa he hahmoista löytävät.

Tienhaaran esityksellä on mittaa 23 minuuttia. Vaatteet ja peruukit vaihtuvat usein, mutta saman meikin on sovittava kaikille hahmoille. Tienhaarasta onkin tullut niin taitava meikkaaja, että samanikäiset tytöt tulevat kysymään häneltä meikkausvinkkejä.

– Tosi usein kuulee samanikäisiltä tytöiltä, että "oh my god, sä oot paljon parempi meikkaamaan kuin minä". Kyllä mä omasta mielestänikin olen 16-vuotiaaksi pojaksi ihan taitava meikkaamaan.

Arkena ihan tavallinen mies

Luka Tienhaaran huone Kirkkonummen Veikkolassa ei ole aivan tyypillinen nuoren miehen makuuhuone. Päätyseinällä on lampuilla valaistu meikkipöytä, ja sen vieressä kaksi rekillistä naistenvaatteita.

Tienhaara avaa makuuhuoneen komeron oven. Peruukit, korkokengät ja korsetit odottavat siistissä järjestyksessä seuraavaa esitystä.

Vaikka kotoa löytyykin naistenvaatteita, drag on nuorelle miehelle vain harrastus. Tienhaara ei ole transvestiitti, jolla olisi tarve ilmaista pukeutumisellaan toista sukupuolta kuin mitä hänelle on syntymässä määritelty.

– Arkena pidän verkkareita ja olen ihan tavallinen mies. Drag shown tekeminen ei ole minulle itsensä ilmaisemista vaan sitä, että pääsee viihdyttämään ja näkemään, kun yleisö ottaa itsensä irti arjesta.

Kun show on ohi, Tienhaara pesee meikit saman tien naamastaan pois.

Adidas-verkkareissaan hän ei enää ole Suomen nuorin drag-artisti, vaan Luka, 16-vuotias miehenalku Kirkkonummen Veikkolasta.

Katso videolta miten Luka Tienhaara muuntautuu esiintymishahmokseen: