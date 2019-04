Trump yrittää oikeuskanteen avulla estää tilitietojensa tutkimisen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt oikeuskanteen, jonka tarkoituksena on estää edustajainhuoneen komiteoita pääsemästä käsiksi hänen yritystensä tilitietoihin.

Kanteessa ovat mukana hänen lapsensa Donald Jr., Eric ja Ivanka sekä useat Trumpin yritykset. Kanne on osoitettu Deutsche Bank- ja Capital One -pankeille.

Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen talous- ja tiedusteluvaliokunnat ovat lähettäneet pankeille haasteen, jonka mukaan niiden on luovutettava Trumpin yritysten tilitiedot. Valiokunnat yrittävät selvittää, onko Trumpin yritysten kautta kulkenut laittomalla tavalla ulkomaista rahaa, joka olisi myös voinut vaikuttaa Yhdysvaltain politiikkaan.

Trumpin asianajajien mukaan valiokuntien lähettämillä haasteilla ei ole laillista pohjaa, eikä niitä voida panna toimeen.

– Haasteiden tarkoituksena on ahdistella presidentti Donald J. Trumpia, penkoa hänen kaikki henkilökohtaiset raha-asiansa ja liiketoimensa sekä presidentin ja hänen perheensä yksityinen tiedonvaihto, jotta löytyisi mitä tahansa, mitä voitaisiin käyttää poliittisesti hänen vahingokseen, kirjoittavat Trumpin asianajajat.

Yhteisessä tiedotteessaan valiokuntien puheenjohtajat vastaavat, että Trumpin kanne on "arvoton".

Maxine Watersin ja Adam Schiffin tiedotteen mukaan kanteella ei ole menestymisen mahdollisuuksia ja sen tarkoituksena on vain lykätä [presidentin] tilintekoa. Waters johtaa edustajainhuoneen talousvaliokuntaa ja Schiff tiedusteluvaliokuntaa.

Lue lisää:

Fox News: Trump sues Capital One, Deutsche Bank to keep them from complying with subpoenas (siirryt toiseen palveluun)

The New York Times: Trump Sues Banks to Stop Them From Complying With House Subpoenas (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AP