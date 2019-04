Posti harventaa jakelua Turun saaristossa – postia luvassa jatkossa vain kerran viikossa

Posti harventaa jakeluaan Turun saaristossa.

Postin mukaan postia jaetaan kesäkuusta alkaen yhteysalusreittien varrella oleville saarille sekä muutamille postinumeroalueille kerran viikossa, pääsääntöisesti perjantaisin.

Muutos koskee Naantalin Velkuan Palvaa ja Velkuanmaata, Paraisten Korpoströmiä, Utöta sekä Iniötä, Kemiönsaaren Hiittistä, Rosalaa ja Högsåraa, kertoo Posti.

Postia on jaettu saarille aiemmin yhdestä viiteen kertaa viikossa. Postin tiedotteen mukaan suunniteltu muutos on postilain mukainen. Postilain mukaan vaikeakulkuisella saaristo- ja erämaa-alueella kirjeet ja postikortit on jaettava vähintään kerran viikossa.

Myös sanoma- ja aikakauslehdet, sekä paketit ja mainokset jaetaan saaristoon kesäkuusta lähtien kerran viikossa.

Posti perustelee jakelupäivien vähentämistä digitalisaatiolla ja jakelukustannusten alentamisella. Postin mukaan ulkosaaristossa jakelukustannus yhtä kirjettä tai postikorttia kohden voi olla jopa satoja euroja.

