Hulvaton vappuaatto menossa eri puolilla Suomea – näin housut kostuivat ja Matista tuli pupu

Vappu viimeistään on karistanut talviväsymyksen suomalaisten harteilta. Tämän voi ainakin päätellä näiden kuvien perusteella, joita Ylen toimitukset eri puolilla Suomea ovat tänään vappuaattona ottaneet Suomen monesta kolkasta.

Tampereella opiskelijat kokoontuivat opiskelijavalaan Frenckellin aukiolla Tampereella. Tapahtuma oli oikeastaan historiallinen, sillä kyseessä oli uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston ensimmäinen yhteinen opiskelijavala.

Tampereella kuoro viritti tunnelman duuriin. Marko Melto / Yle

Oulussa syntynyt runoilija ja akateemikko Frans Mikael Franzén sai patsaansa päälle valtaisan lakin. Patsas on sen verran korkealla, ettei sinne ihan noin vaan pääsekään. Ja onhan tuo nosturikin ihan komea.

Franzén ei arvaakaan, mitä hänen selkänsä takana tapahtuu. Timo Nykyri / Yle

Kotkassa insinööriopiskelijat lakittivat kaupungin keskustassa olevan fyysikko Aleksandr Popovin patsaan. Lakki ei olekaan valkoinen.....

Popovin kehittämällä radiolähettimellä otettiin vuonna 1900 Suomen ensimmäinen meripelastukseen liittyvä radioyhteys välillä Kuutsalo-Suursaari. Pyry Sarkiola / Yle

Joensuun Kauppatorilla järjestettiin tänään kaikkien aikojen ensimmäiset torisitsit eli akateemiset pöytäjuhlat. Mitäpä muutakaan siellä tehtiinkään kuin syötiin, laulettiin ja pidettiin puheita.

Kotitalous ja käsityötieteen opiskelijoiden ainejärjestö Kotexin järjesteämille sitseille osallistui Joensuun torilla noin 160 eri alojen opiskelijaa. Petri Lasheikki/Yle

Hämeenlinnassa on päätetty, että vapun juhlinta on hyvä ottaa haltuun jo työpäivän aikana. Teknologiayritys Ambientian service deskillä on jo kymmenen vuotta pukeuduttu railakkaasti vapun kunniaksi.

Matti Jurvasen alter ego "Pupu" sai myös oman henkilökorttinsa. Lauri Rautavuori / Yle

Mikkelin Naisvuorella sijaitsee Vaeltaja-patsas, jonka ammattikorkeakoulun opiskelijat tänään lakittivat. sen äärellä on hyvä patsastella.

Onneksi Suomeen on tehty patsaita, joita voi lakittaa. Esa Huuhko / Yle

Riihimäellä insinööriopiskelijat näyttivät Riihimäellä, miten ihmispyramidi kootaan. Ei se helppoa ole, edes vappuna.

Ihmispyramidi ei meinannut onnistua, mutta Riihimäen insinööriopiskelijoiden RINO ry:n uusi vappuperinne onnistui. He lakittivat tunnetun Lasinpuhaltaja-patsaan. Heidi Kononen / Yle

Oulun vappu ei ole mitään ilman Wesibussia. Se takaa nopean yhteyden bilepaikalta toiselle. Eikä biletys keskeydy hetkeksikään, sillä bussissa on bilehenkilöitä, jotka takaavat ilon myös matkan aikana.

Bussi kuljettaa Oulussa opiskelijoita herkeämättä yliopistolta kaupunkiin ja takaisin. Marko Väänänen/Yle

Lappeenrannassa yliopiston ylioppilaskunta on jo vuosien ajan lakittanut minilakilla kaupungin keskustassa olevan kurkipatsaan. Sen jälkeen housut kastuvat, kun uudet opiskelijat saavat kasteensa Lappeenrannan satamassa.

Jäät lähtivät Saimaasta vasta muutama päivä sitten, joten vesi on takuuvarmasti kylmää. Mikko Savolainen / Yle

Rovaniemellä Lapin yliopiston opiskelijat kokoontuivat Lordi-aukiolla ja jatkoivat sieltä matkaa lakittamaan Jätkänpatsasta. Ja pitäähän vappuna ilmapalloja olla.

Vielä tässä vaiheessa ylioppilaslakit olivat Rovaniemellä vielä siististi syrjässä. Matka lakitukseen Jätkänpatsaalle alkoi. Antti Mikkola / Yle

Lahtelaiset opiskelijat kokoontuivat vappuaattona Pikku-Vesijärven puistoon. Ohjelmassa oli perinteinen fuksikaste ja piknikin viettoa, joten kaikilla oli oikein mukavaa.

Lahtelainen versio ylioppilaslakista :) Tuija Veirto / Yle

Turussa alkoi vapun kunniaksi maistua myös jäätelö. Yhtenäinen pukeutuminen luo selvästikin tunnelmaa.

Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijat tulivat jäätelölle Lenin-patsaan viereen. Minna Rosvall/Yle

Kouvolassa lakin sai Unto Seppänen. Eipä taida olla ihan normikokoinen hattu tuo, jonka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on Seppäselle loihtinut.

Kouvolan teatterin edustalla tarvittiin tänään tikkaita. Pyry Sarkiola / Yle