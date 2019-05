Japanissa kruununprinssi Naruhito aloittaa tänään keisarikautensa

Japani on saanut uuden keisarin, kun 59-vuotias kruununprinssi Naruhito kohosi krysanteemivaltaistuimelle. Hän seuraa virassa isäänsä Akihitoa, joka luopui kruunusta eilen.

Naruhitosta tuli uusi keisari virallisesti varhain Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.

Naruhito on järjestyksessään 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa prinsessa Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Keisarin vaihtumisen myötä alkaa keisarillisen kalenterin uusi aikakausi Reiwa, joka tarkoittaa kaunista harmoniaa.

Poikkeuksellisen vallanvaihdon mahdollisti erikoislaki, jonka parlamentti hyväksyi pari vuotta sitten.

Keisarin asema on Japanissa seremoniallinen. Keisarin poliittinen valta riisuttiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Yhdysvallat miehitti Japanin.

Japanin keisarillista dynastiaa pidetään maailmanhistorian pisimpään jatkuneena katkeamattomana kuninkaallisena dynastiana. Perinnetiedon mukaan sen valtakausi on jatkunut yli 2 600 vuotta.

Dynastian perustaja Jimmu ja monet hänen seuraajansa ovat kuitenkin mytologisia hahmoja, joista ei ole vankkaa historiallista todistusaineistoa. Historiallisesti olemassa olleiksi vahvistettujen keisarien perimysjärjestys alkaa 500-luvun tienoilta.

